Дыхание "по квадрату" и шоколад: эксперты рассказали, как справиться со стрессом в период сдачи экзаменов

Скоро российских учащихся и абитуриентов ожидает сложный период сдачи сессий и экзаменов. Эксперты Страхового Дома "ВСК" совместно с сетью ПОЛИКЛИНИКА. РУ рассказали, как эффективно справиться со стрессом и волнением перед проверкой знаний.
Перед экзаменами очень важно поддерживать правильный режим питания, отметила врач-терапевт Цифровой клиники "ВСК" Алина Красикова. Это поможет активизировать мозговую деятельность и снизить уровень стресса. Рекомендуется включить в рацион следующие продукты:
Красикова подчеркнула, что меню должно быть сбалансированным и разнообразным. Она посоветовала не переедать и избегать тяжёлой пищи перед экзаменами, чтобы не чувствовать усталости и сонливости.
Также врач посоветовала не прибегать к успокоительным препаратам перед экзаменами, особенно без рекомендации специалиста, так как подобные средства могут негативно действовать на центральную нервную систему и функции мозга, а также вызывать сонливость и замедление реакций.
Руководитель управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК, нейропсихолог Ольга Бакшутова советует при подготовке к экзаменам соблюдать несколько правил:
По данным ПОЛИКЛИНИКА.РУ, в 2024 году число обращений студентов и учеников к психотерапевтам и психиатрам из-за стресса по поводу экзаменов сократилось на 19 %. Тем не менее количество обращений к специалистам в мае-июле традиционно растет. Чаще всего подростки и молодёжь жалуются на тревожное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, смешанное тревожное и депрессивное расстройство, депрессивные эпизоды лёгкой степени и обсессивно-компульсивное расстройство. Специалисты отмечают, что по сравнению с прошлым годом число диагностированных случаев депрессии снизилось с 22% до 8%.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?