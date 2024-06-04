Шаг к импортонезависимости: крупнейший страховщик внедрил российское ПО для прогнозирования рисков

"СОГАЗ" перешёл на российский софт в рамках импортозамещения

0:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

Компания "СОГАЗ" внедрила отечественное программное обеспечение MathSync, разработанное ООО "Синкретис" в рамках импортозамещения. Об этом говорится на сайте страховщика.

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Российский софт позволит "СОГАЗу" выполнять вероятностное моделирование страховых рисков, а также анализировать состав страхового портфеля, строить треугольники развития убытков, определять стоимость перестрахования и оценивать потребности в капитале.

MathSync внесён в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры РФ. Программное обеспечение является полностью импортонезависимым решением.

Ранее в России анонсировали запуск системы для выявления фактов двойного страхования в мошеннических целях.