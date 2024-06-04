Bloomberg: до 30% машин списывают на свалку вместо ремонта

1:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

По данным страховщиков, 21% автомобилей после ДТП отправляются на свалку, сообщает Bloomberg. Согласно прогнозам компаний, количество списанных машин в будущем вырастет до 30%, так как их восстановление обходится всё дороже.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Главная причина грустной статистики — системы ADAS (Advanced Driving Assistance Systems), которые слишком затратны в восстановлении. Замена множества датчиков, камер систем автоматического экстренного торможения и помощи в удержании полосы с последующей калибровкой выливается в тысячи долларов. Если добавить к этому проблемы с поставками запчастей в Россию, ремонт становится совсем нецелесообразным.

Bloomberg отмечает, что уровень утилизации электромобилей ниже, чем бензиновых машин, но эта тенденция может измениться, так как электрокары обесцениваются быстрее.

На этом фоне преимущество находится у производителей, занимающихся аукционами аварийных автомобилей, таких как Copart. По этой причине цена акций Copart выросла на 23% за последний год, а за последнее десятилетие — на 1110%, резюмирует издание.