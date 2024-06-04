Взлёт популярности детской телемедицины: какие специалисты стали востребованными в 2023 году

Рост телемедицинских консультаций детских врачей за год увеличился в 6 раз

2:24 Your browser does not support the audio element. Страхование

Родители всё чаще обращаются к детским врачам за телемедицинскими консультациями. За год количество таких обращений увеличилось в 4-6 раз по ряду специальностей. Эти данные подтверждаются анализом онлайн-записей пациентов и обобщённых телемедицинских консультаций, проведённым СК "АльфаСтрахование" и медтехкомпанией "Доктор Рядом".

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В 2022 году был зафиксирован устойчивый рост консультаций с педиатрами. В 2023 году количество обращений к педиатрам снизилось на 20%, однако выросла популярность консультаций узкопрофильных детских врачей.

Так, обращения к детским лорам, гастроэнтерологам и дерматологам увеличились почти в пять раз по сравнению с 2022 годом, к неврологам — почти в четыре раза, а к офтальмологам — в три раза.

Наибольший рост телемедицинских консультаций с детскими врачами наблюдался в июне, октябре и декабре прошлого года.

Директор департамента андеррайтинга и методологии ДМС "АльфаСтрахование" Александр Лапунов отметил, что пациенты стали чаще пользоваться телемедициной в целом, поскольку она доказала свою надежность и оперативность в общении с хорошим врачом. В случае с детьми это особенно важно, так как недомогания ребёнка могут вызывать сильную тревогу у родителей. Когда нет оснований для вызова "скорой помощи", ожидание приёма у специалиста может затянуться, а помощь нужна срочно. Рост популярности врачей разных специальностей свидетельствует скорее о развитии самого сервиса и доверии к нему, чем о повышении заболеваемости.

"Рост запросов на онлайн-консультации детских врачей относительно новая тенденция. Родители начали прибегать к телемедицине, чтобы снизить риск заболеваемости детей вирусными инфекциями. И не последнюю роль в этом сыграла пандемия COVID-19. Диверсификация обращений между врачами разных детских специальностей, которую мы фиксируем в течение последнего года, является результатом популяризации дистанционных консультаций и развития программ семейного доступа в телемедицине", — отметил коммерческий директор "Доктор Рядом" Александр Комов.