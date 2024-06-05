Аналитики выяснили, что большинство родителей страхуют детей лишь по требованию школ и детских садов

Исследование: 73% родителей страхуют детей перед началом лета

2:37 Your browser does not support the audio element. Страхование

Аналитики "Сравни" и группы компаний "BestDoctor" выяснили, насколько часто родители оформляют страховые полисы для детей и какие факторы влияют на их выбор.

Фото: commons.wikimedia.org by Ancal84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно исследованию, 73% родителей оформляют страховой полис для ребёнка перед летним сезоном только по требованию детского сада, школы или другой образовательной организации. Ещё 19% никогда не оформляли такую страховку, а 8% покупают полис ежегодно.

Основными причинами для покупки страховки стали обеспечение спокойствия за здоровье ребёнка (33%) и доступ к квалифицированной медицинской помощи во время путешествий (27%). На втором месте — защита от непредвиденных расходов на лечение, которую выбрали почти 24% респондентов. 16% опрошенных отметили, что для них важно снижение рисков, так как полис может покрыть не только медицинские расходы, но и компенсацию за отмену поездки.

Более половины родителей (57%) готовы оформить страховой полис для ребёнка с максимальной суммой покрытия от 1 до 3 миллионов рублей. На втором месте по популярности находятся полисы до 1 миллиона рублей (30%). Лишь каждый десятый выбирает покрытие от 3 до 5 миллионов рублей, и только 3% могут себе позволить полис до 10 миллионов рублей.

Главными факторами, влияющими на решение о покупке полиса, россияне назвали наличие хронических заболеваний и возраст ребенка — эти варианты выбрали 44% и 40% опрошенных соответственно. Активность ребёнка является важным фактором для каждого десятого респондента, а 6% родителей учитывают уровень самостоятельности ребёнка.

CEO бизнес-юнит Digital Insurance группы компаний BestDoctor Анна Антизерская отметила, что наиболее популярными страховыми продуктами у родителей являются страховки от несчастных случаев (41%) и страхование в путешествии (29%). Каждый десятый (12%) покупает страховку от клещей, а 8% — страхование жизни и здоровья.

Чаще всего родители узнают о страховых продуктах в детских садах и школах, от знакомых или из рекламы в интернете — каждый из этих источников набрал по 25%. Чуть реже для выбора и изучения продуктов используют онлайн-сервисы (15%). К самостоятельному поиску информации в сети прибегают 10% россиян.