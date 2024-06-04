В Воронеже будут судить 21 участника ОПГ за мошенничество с полисами ОСАГО

В Воронеже 21 участник организованной преступной группы (ОПГ) предстанет перед судом за 12 автоподстав, сообщают "Воронежские новости".
Следствие установило, что с 2020 по 2021 гг. воронежцы вступили в преступный сговор и инсценировали серию аварий, после чего обращались в страховые компании по полисам ОСАГО для получения выплат. Таким образом участники ОПГ незаконно получили более 2 миллионов рублей.
В прокуратуре региона сообщили, что задержанным предъявлены обвинения по ч. 2, 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а также организованной группой).
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.
Ранее на Кубани троих мужчин обвинили в фальсификации 17 дел о ДТП и незаконном получении от страховых компаний 6 млн рублей.
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