В Воронеже будут судить 21 участника ОПГ за мошенничество с полисами ОСАГО

В Воронеже автоподставщики украли у страховых компаний более 2 млн рублей

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Воронеже 21 участник организованной преступной группы (ОПГ) предстанет перед судом за 12 автоподстав, сообщают "Воронежские новости".

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Следствие установило, что с 2020 по 2021 гг. воронежцы вступили в преступный сговор и инсценировали серию аварий, после чего обращались в страховые компании по полисам ОСАГО для получения выплат. Таким образом участники ОПГ незаконно получили более 2 миллионов рублей.

В прокуратуре региона сообщили, что задержанным предъявлены обвинения по ч. 2, 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а также организованной группой).

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.

Ранее на Кубани троих мужчин обвинили в фальсификации 17 дел о ДТП и незаконном получении от страховых компаний 6 млн рублей.