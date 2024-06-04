На Кубани мошенники украли у страховой компании 6 миллионов рублей, подделывая документы о ДТП

Троим кубанцам грозит до 10 лет тюрьмы за страховое мошенничество

1:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

Трое жителей Кубани обвиняются в страховом мошенничестве на 6 млн рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

По данным следствия, трое жителей Туапсинского района в период с августа 2016 г. по декабрь 2018 г. предоставляли недостоверные данные об административных правонарушениях по факту ДТП. Всего обвиняемые замешаны в 17 подобных случаев. Фиксировавшие аварии и оформлявшие документы для страховой компании сотрудники ГИБДД непричастны к преступной схеме.

В результате действий мошенников страховщику причинён ущерб на 6 млн рублей, сообщает Kuban24.tv.

В отношении кубанцев возбуждено уголовное дело по факту страхового мошенничества. На время предварительного следствия один из них помещён под домашний арест, остальных отпустили под подписку о невыезде.

Уголовное дело направлено в суд, обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее банки решили упростить процедуру досрочного погашения кредита.