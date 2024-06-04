Банки с 1 июля упрощают процедуру досрочного погашениям кредита: что изменится для заёмщиков

В России с 1 июля изменится порядок погашения кредитов

С 1 июля 2024 года начнёт действовать закон, определяющий очерёдность платежей по кредиту. Если ранее при допущении просрочки заёмщики должны были сначала оплатить штраф и неустойку, то теперь санкционные платежи встанут в третью, последнюю, очередь. Об этом журналу Life рассказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

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По его словам, это поможет избежать ситуаций, когда заёмщик из-за падения дохода вносит сумму меньше необходимой, погашая только штрафы и проценты за пользование кредитом, не сокращая размер основного долга. С 1 июля тело долга, напротив, будет уменьшаться, а долговая нагрузка на клиента банка - сокращаться.

Также новый закон позволит заёмщикам знать, на сколько вырастет ставка по кредиту в случае отказа от страховки. Таким образом, россияне смогут лучше планировать свою финансовую нагрузку, подчеркнул Шнейдерман.

"Закон распространяется только на займы, оформленные после 1 июля. На наш взгляд, новые правила облегчат жизнь заёмщикам (по задумке авторов проекта, банки не так рьяно будут навязывать страховку при заключении договора), — отметил он.

Новый закон не коснётся заёмщиков с просроченными кредитами, предупредил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. При этом новый порядок погашения кредита выглядит гораздо более справедливым, отметил он.

Он добавил, что в ряде случаев банк может потребовать от клиента вернуть кредит досрочно, например, при серьёзной просрочке платежей. Новый порядок, по мнению Лободы, упростит процесс погашения задолженности и минимизирует возникновение проблемных ситуаций.

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