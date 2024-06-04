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Исследование "Росгосстраха" и банка "Открытие": 71% зумеров становятся родителями в возрасте 18-23 лет

"Росгосстрах": зумеры становятся родителями раньше, чем миллениалы

2:47
Страхование

Зумеры чаще всего предпочитают рожать первого ребенка раньше других поколений: у тех, кто уже стали родителями, дети появились в возрасте 18-23 лет (71%). Миллениалы обычно заводили первого ребенка в 23-25 лет, а большинство представителей поколения X — ещё позже, в 25-27 лет (38%). Эти данные были получены в результате совместного исследования СК "Росгосстрах" и банка "Открытие".

"Росгосстрах": зумеры становятся родителями раньше, чем миллениалы
Фото: Wikipedia by Jon Asato is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Среди четырёх поколений многодетные семьи чаще всего встречаются у бумеров. У представителей этого поколения часто более двух детей (49%). В то время как 71% семей поколения Z ещё не имеют детей или воспитывают только одного ребенка (14%). Половина миллениалов и 43% представителей поколения X воспитывают до двух детей.

Молодые россияне обычно начинают жить самостоятельно в возрасте 18-23 лет. Раньше всех отделились от родителей бумеры (рождённые в 1946–1964 гг.) — 47% представителей данного поколения живут отдельно с 18-23 лет. В этом же возрасте "вылетели из гнезда" 31% зумеров (1997-2012 гг.), 32% миллениалов (1981-1996 гг.) и 32% представителей поколения X (1965-1980 гг.).

Когда речь идёт о браке, быстрее всех решали создать семью бумеры: 71% респондентов этой возрастной группы вступили в брак в возрасте 18-23 лет. Представители поколений Z и X женятся или выходят замуж преимущественно в этом возрасте, но их доля меньше — 41% и 37% соответственно. Миллениалы же чаще вступают в брак в возрасте 23-25 лет (37%).

На сегодняшний день две трети опрошенных семей (65%) имеют собственное жильё. Около трети из них (32%) получили недвижимость по наследству, 12,5% — в подарок от родственников, а каждая пятая семья (21,5%) — приобрела жилье самостоятельно (в том числе в ипотеку). Чаще всего жильё по наследству получали бумеры (46%), а самостоятельно приобретали недвижимость в ипотеку представители поколения X (36%).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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