Дорогая моя столица: Москва дважды обогнала регионы по стоимости страхования имущества

Страхование имущества в Москве вдвое дороже, чем в регионах

2:21 Your browser does not support the audio element. Страхование

В первые четыре месяца 2024 года стоимость полиса страхования имущества в Москве составила 6,8 тысячи рублей, что вдвое превышает среднюю цену по стране, сообщается в исследовании финансового маркетплейса Банки. ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Фото: flickr.com by Геннадий Грачёв is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперты отмечают, что заёмщикам, получившим ипотеку, необходимо ежегодно страховать имущество и (по желанию) жизнь на сумму остатка по кредиту. Страхование имущества является обязательным по закону. Страхование жизни и здоровья заемщика необязательно, но отсутствие полиса может привести к увеличению ставки по кредиту.

В исследовании говорится, что в Москве полис страхования имущества стоил почти вдвое дороже, чем в среднем по стране (6,8 тысячи рублей). В Санкт-Петербурге стоимость полиса составила в среднем 4,4 тысячи рублей, что на 25% выше среднего показателя по стране. Самая низкая стоимость страхования имущества зафиксирована в Свердловской области (2,6 тысячи рублей) и Башкирии (2,3 тысячи рублей) — на 26% и 34% ниже среднего уровня соответственно.

Аналитики также выяснили, что средняя стоимость полиса страхования жизни в Москве была на 64% выше, чем по стране, и составила 13,3 тысячи рублей. Московская область и Санкт-Петербург также показали высокие средние чеки — 9,8 тысячи рублей (+20%) и 9,1 тысячи рублей (+12%) соответственно.

Цена комбинированных полисов в Москве также оказалась выше, чем в среднем по стране — 18,4 тысячи рублей, что на 108% превышает средний показатель. Наименьшая стоимость таких полисов была отмечена в Башкирии — 7 тысяч рублей (-21%) и Свердловской области — 7,1 тысячи рублей (-20%).

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