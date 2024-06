Каждый второй ребенок травмируется летом: велосипеды, самокаты и ролики в числе главных причин

Летние травмы встречаются у каждого второго ребенка. По данным "АльфаСтрахование", полученным из анализа полисов страхования от несчастных случаев, дети чаще всего травмируются при катании на велосипедах, самокатах и роликах.

Фото: Openverse by Scott 97006 is licensed under CC BY 2.0