Каждый второй ребенок травмируется летом: велосипеды, самокаты и ролики в числе главных причин

"АльфаСтрахование": велосипеды и самокаты — главные источники травм детей летом

Летние травмы встречаются у каждого второго ребенка. По данным "АльфаСтрахование", полученным из анализа полисов страхования от несчастных случаев, дети чаще всего травмируются при катании на велосипедах, самокатах и роликах.

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Наиболее опасными летними активностями оказались велосипед и самокат, на которые приходится 32% и 27% травм соответственно. Ролики занимают третье место с 20% травм. Реже дети травмируются на беговелах (11%) и скейтбордах (8%).

Детские площадки стали распространённым местом получения травм, где случается почти 15% всех инцидентов. Самыми опасными элементами площадок оказались качели (43% от всех травм), за ними следуют высокие турники (21%) и батуты (14%).

Другими местами травм являются стихийные тарзанки и деревья (11%), а также импровизированные скейт-споты (8%), такие как лестницы и перила в общественных местах, используемые детьми для катания.

Переломы оказались самыми частыми травмами среди детей (48%), причём чаще всего ломаются руки и ноги (39% и 30%). Сотрясение мозга различной степени тяжести было у 27% детей.

"Конечно, летом дети намного больше времени проводят на свежем воздухе, на даче или детских площадках. Активность растет вместе с ее последствиями, о разрешении которых можно позаботиться заранее. Цена полиса от несчастного случая начинается от 400 руб. В зависимости от наполнения он дает гарантии получения финансовых выплат и, соответственно, возможности обратиться за высококвалифицированной помощью при самых разных травмах дома и на улице", — отметил директор департамента страхования имущества физических лиц "АльфаСтрахование" Денис Титов.