Банковские санкции: что будет, если вовремя не продлить страховку по ипотеке

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Несвоевременное продление страховки по ипотеке грозит штрафами и повышением ставки

4:13
Страхование

Оформление ипотеки по закону обязательно сопровождается страхованием залогового имущества. Это помогает банкам защититься от финансовых рисков, если недвижимость заёмщика будет повреждена или уничтожена. Полис имеет ограниченный срок действия, и многие клиенты забывают вовремя продлить страховку. Какие правовые последствия могут возникнуть из-за несвоевременного продления и как осуществляется эта процедура на практике — рассказывает АСН.

Несвоевременное продление страховки по ипотеке грозит штрафами и повышением ставки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Нюансы страхования при оформлении ипотеки

При одобрении кредита на жильё банк предлагает заемщику несколько программ страхования, включая страхование недвижимости, жизни, титула и ответственности. Обязательным является только полис, покрывающий риски повреждения или уничтожения недвижимости. Остальные виды страховок факультативны, хотя банки часто навязывают их клиентам.

Обязательно ли продлевать страховку по ипотеке

Продление страховки зависит от политики страховой компании, которая должна иметь соответствующий кредитный рейтинг. Заёмщик заключает договор страхования на весь период ипотеки и теоретически может оплатить его единовременно. Однако на практике обычно оформляется годовой полис с возможностью продления. Заёмщик должен оплатить первый год страховки до или вскоре после заключения кредитного соглашения. В дальнейшем можно переоформить страховку в другой компании, если она предлагает более выгодные условия.

Чем грозит несвоевременное продление страховки

Несвоевременное продление страховки может привести к штрафам или повышению процентной ставки по кредиту. Обычно в договоре прописываются сроки продления и возможные санкции. Заёмщик обязан пролонгировать страховку в течение определённого периода, чтобы избежать штрафов. Если срок действия полиса истекает, важно как можно скорее его продлить, чтобы избежать рисков.

Уведомление о необходимости продления страховки

Банки и страховые компании с высоким рейтингом доверия оповещают клиентов о необходимости продлить страховку через SMS, электронную почту или мессенджеры.

Заёмщики, оформившие многолетнюю страховку, могут воспользоваться льготным периодом для продления полиса.

Процедура пролонгации

Для продления страховки можно обратиться в офис страховщика, оплатить услуги онлайн на сайте компании или воспользоваться специальными сервисами.

Если полис оформлялся на год и заемщик продлевает его у того же контрагента, предоставлять дополнительные документы не потребуется. При смене страховщика необходимо собрать пакет документов.

Для продления ипотечного страхования нужны:

  • Заявление.
  • Ипотечное соглашение.
  • Выписка из ЕГРН.
  • Паспорт заявителя (созаемщика).
  • График погашения кредитных платежей.

Пролонгация страховки онлайн

Продлить страховой полис можно через интернет. Для этого нужно указать данные автомобиля, выбрать формат страхования, заполнить информацию о водителях и загрузить необходимые документы. Полис будет отправлен заёмщику на электронную почту после проверки.

Сложности с оформлением страховки

Страховщики не вправе отказывать в продаже полиса ОСАГО владельцам грузовых автомобилей. Если компания отказывает, действия можно обжаловать в ЦБ РФ, Службе финансового уполномоченного, прокуратуре или суде.

Как сэкономить на страховании

Заёмщик может выбрать различные компании для разных видов страховок, чтобы сэкономить. Важно проверять надежность страховых компаний, используя рейтинги специализированных агентств.

Таким образом, продление страховки по ипотеке является важной процедурой для защиты как заёмщика, так и банка, и требует внимательного подхода для избежания неприятных последствий.

Ранее эксперты рассказали, как оформить ОСАГО для грузовика.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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