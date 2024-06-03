ОСАГО на грузовой автомобиль: как оформить страховку, и можно ли обойтись без неё

Закон обязывает владельца грузового автомобиля страховать своё транспортное средство. АСН рассказало, чем отличается страхование ОСАГО для грузового автомобиля от легкового, и что делать, если страховая компания отказывается продавать полис владельцу грузовика.
Собственник грузового автомобиля обязан оформить полис ОСАГО, так как грузовики тоже подвержены рискам ДТП. За отсутствие полиса предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 800 рублей. Если грузовик без полиса попадет в аварию, виновник будет возмещать ущерб пострадавшим из своего кармана.
В список страхуемых рисков входят:
ОСАГО не покрывает риски, возникшие по причине форс-мажора или умышленных действий, направленных на получение прибыли.
Для оформления полиса ОСАГО владельцу грузовика нужно обратиться в страховую компанию с пакетом документов и оплатить услуги. Перед сделкой следует проанализировать рыночные предложения и выбрать оптимальное, проверив репутацию страховщика. Полис можно оформить и онлайн на сайте страховщика.
Перед оформлением сделки стоит оценить финансовые затраты на полис. На сайтах страховщиков есть онлайн-калькуляторы для автоматического расчета стоимости страховки. Цена ОСАГО зависит от базовых тарифов, утвержденных ЦБ РФ, и учитывает максимальный вес грузовика:
На стоимость ОСАГО влияют также:
При оформлении ОСАГО на грузовой автомобиль юридическим лицам нужно учитывать:
Для оформления ОСАГО собственнику грузовика необходимо предоставить:
Юридические лица также предоставляют свидетельства о регистрации компании и постановке на налоговый учет, а также доверенность на сотрудника.
Процесс оформления полиса онлайн включает:
Страховщики не имеют права отказывать владельцам грузовиков в продаже полиса ОСАГО. Если компания не хочет продавать "автогражданку", необходимо обжаловать её действия в ЦБ РФ, Службе финансового уполномоченного, прокуратуре или суде.
На практике страховые компании часто отказывают в оформлении полиса по причине возраста автомобиля. Если машина старше 4-5 лет, то застраховать его по программе ОСАГО может быть сложно, но решение об отказе можно обжаловать.
Для компании оформление ОСАГО на грузовик представляет коммерческий риск, поэтому страховщики могут завышать тарифы, учитывая возраст водителя, его стаж и другие факторы, что делает страховку недоступной для многих владельцев грузовиков. Для решения проблемы необходимы изменения в законодательстве.
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