ОСАГО на грузовой автомобиль: как оформить страховку, и можно ли обойтись без неё

Закон обязывает владельца грузового автомобиля страховать своё транспортное средство. АСН рассказало, чем отличается страхование ОСАГО для грузового автомобиля от легкового, и что делать, если страховая компания отказывается продавать полис владельцу грузовика.

Фото: scania.com by Scania is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International