ОСАГО на грузовой автомобиль: как оформить страховку, и можно ли обойтись без неё

Владелец грузовика обязан оформить полис ОСАГО

Закон обязывает владельца грузового автомобиля страховать своё транспортное средство. АСН рассказало, чем отличается страхование ОСАГО для грузового автомобиля от легкового, и что делать, если страховая компания отказывается продавать полис владельцу грузовика.

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Если не оформлять страховку

Собственник грузового автомобиля обязан оформить полис ОСАГО, так как грузовики тоже подвержены рискам ДТП. За отсутствие полиса предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 800 рублей. Если грузовик без полиса попадет в аварию, виновник будет возмещать ущерб пострадавшим из своего кармана.

Какие риски покрывает ОСАГО для грузовиков

В список страхуемых рисков входят:

Ущерб транспортному средству пострадавшей стороны и имуществу, находившемуся в автомобиле.

Ущерб здоровью и жизни пострадавших, включая пешеходов.

ОСАГО не покрывает риски, возникшие по причине форс-мажора или умышленных действий, направленных на получение прибыли.

Где застраховать грузовой автомобиль

Для оформления полиса ОСАГО владельцу грузовика нужно обратиться в страховую компанию с пакетом документов и оплатить услуги. Перед сделкой следует проанализировать рыночные предложения и выбрать оптимальное, проверив репутацию страховщика. Полис можно оформить и онлайн на сайте страховщика.

Расчёт стоимости полиса

Перед оформлением сделки стоит оценить финансовые затраты на полис. На сайтах страховщиков есть онлайн-калькуляторы для автоматического расчета стоимости страховки. Цена ОСАГО зависит от базовых тарифов, утвержденных ЦБ РФ, и учитывает максимальный вес грузовика:

До 16 т – от 1163 до 9934 рублей.

Более 16 т – от 1752 до 14957 рублей.

На стоимость ОСАГО влияют также:

Возраст и стаж водителя.

Наличие безаварийного периода.

Место жительства собственника.

Период страхования.

Количество водителей, допущенных к управлению грузовиком.

Особенности оформления для юридических лиц

При оформлении ОСАГО на грузовой автомобиль юридическим лицам нужно учитывать:

Стаж безаварийного вождения рассчитывается на основе статистики предприятия

Территориальный коэффициент определяется по месту регистрации предприятия.

Перечень документов

Для оформления ОСАГО собственнику грузовика необходимо предоставить:

Паспорт.

ПТС (паспорт транспортного средства).

СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства).

Диагностическую карту.

Водительские удостоверения всех допущенных водителей.

Юридические лица также предоставляют свидетельства о регистрации компании и постановке на налоговый учет, а также доверенность на сотрудника.

Как оформить ОСАГО на грузовой автомобиль онлайн

Процесс оформления полиса онлайн включает:

Указание номера, марки, модели, года выпуска грузовика.

Выбор формата страхования и периода действия полиса.

Заполнение данных о водителях.

Сканирование необходимых документов.

Проверку общей стоимости страховки.

Оплату полиса.

После проверки система отправит полис е-ОСАГО на указанный адрес электронной почты.

Какие могут быть сложности с оформлением страховки

Страховщики не имеют права отказывать владельцам грузовиков в продаже полиса ОСАГО. Если компания не хочет продавать "автогражданку", необходимо обжаловать её действия в ЦБ РФ, Службе финансового уполномоченного, прокуратуре или суде.

На практике страховые компании часто отказывают в оформлении полиса по причине возраста автомобиля. Если машина старше 4-5 лет, то застраховать его по программе ОСАГО может быть сложно, но решение об отказе можно обжаловать.

Для компании оформление ОСАГО на грузовик представляет коммерческий риск, поэтому страховщики могут завышать тарифы, учитывая возраст водителя, его стаж и другие факторы, что делает страховку недоступной для многих владельцев грузовиков. Для решения проблемы необходимы изменения в законодательстве.

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