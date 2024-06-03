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Скандал с безопасностью в Японии: Toyota и Mazda приостановили поставки некоторых автомобилей

Reuters: минтранс Японии уличил Toyota и Mazda в нарушении тестов на безопасность

2:04
Страхование

В понедельник Toyota Motor и Mazda приостановили поставки некоторых моделей автомобилей, после того как министерство транспорта Японии обнаружило нарушения в заявках на их сертификацию. Об этом сообщает Reuters.

Reuters: минтранс Японии уличил Toyota и Mazda в нарушении тестов на безопасность
Фото: youtube.com by Autosdeprimera_ is licensed under Creative Commons CC BY

Нарушения были также обнаружены у Honda, Suzuki и Yamaha Motor. Выяснилось, что автопроизводители предоставили неверные данные испытаний на безопасность или манипулировали ими, когда подавали заявки на сертификацию своих автомобилей. Всего в материалах расследования упоминаются 38 моделей разных автопроизводителей.

После распоряжения министерства Toyota заявила о временной приостановке продаж трёх моделей автомобилей, произведённых в Японии: Corolla Fielder, Corolla Axio и Yaris Cross. По словам руководства Toyota, нарушения были допущены во время тестов, проведённых в 2014, 2015 и 2020 годах. Так, в одном из тестов компания измерила повреждения при столкновении с одной стороны капота модели, в то время как требовалось сделать это с обеих сторон.

Mazda остановила продажу Roadster RF и Mazda 2, так как выяснилось, что результаты тестирования программного обеспечения для управления двигателем были изменены. Также обнаружилось, что краш-тесты моделей Atenza и Axela, которые больше не производятся, были подделаны с помощью таймера для срабатывания подушек безопасности во время испытаний на лобовое столкновение. Yamaha приостановила продажу спортивного мотоцикла YZF-R1.

Сообщается, что "замороженные" модели вернутся в производство, когда министерство транспорта убедится в их безопасности машин. Автопроизводители признали свои ошибки и принесли извинения, заверив, что указанные автомобили безопасны

Ранее автоэксперты рассказали, когда ОСАГО работает как каско.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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