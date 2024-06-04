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Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в Екатеринбурге: от Kia и Hyundai до отечественных марок

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в Екатеринбурге

Страхование

Страховщики сообщили, какие автомобили чаще всего угоняют в Екатеринбурге. По данным "Ингосстраха", за 2022 и 2023 годы было зафиксировано восемь случаев угона: семь из них — в Екатеринбурге и один — в Свердловской области. Среди угнанных автомобилей преобладают корейские марки: три Kia Rio и одна Hyundai Creta. Также были угнаны одна Lada, один ГАЗ, один Ford и полуприцеп Grunwald. Все машины были новыми, выпущенными не более трех лет назад.

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в Екатеринбурге
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В "Ренессанс страхование" ранее отмечали, что наиболее популярными у угонщиков являются автомобили Hyundai, на втором месте — Kia, а на третьем — Mercedes-Benz.

Эксперты подчеркивают, что полностью защитить машину от угона невозможно, но можно значительно снизить риск, если хранить транспорт на охраняемой стоянке или в гараже. Также помогут механические и электронные блокировки, такие как сигнализации, метки, антиджаммеры или спутниковая охранная система. В таком случае можно отследить местоположение автомобиля с помощью GPS-трекеров или маячков.

Если угон все же произошел, страховка выплачивается только по КАСКО и при соблюдении всех условий.

"Есть два вида страхования от угона — без документов и ключей и с ними. Важно, чтобы страхователь установил и обслуживал противоугонную систему. Если застрахованную машину украдут или угонят, страховая компания должна рассмотреть претензию страхователя и принять решение о выплате или отказе в ней в течение 30 дней после получения всех документов и завершения предварительного расследования. При этом сроки могут затянуться, пока расследование не будет завершено или решение не вынесет суд", — пояснила директор филиала "Ингосстраха" в Свердловской области Наталья Вагина изданию E1.RU.

Если угнанную машину найдут после выплаты страховки, автомобилисту придётся вернуть деньги компании или передать ей машину.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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