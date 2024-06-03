"Развилка мотивирует": финомбудсмен пояснила, почему страховщики избегают ремонта по ОСАГО

Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного (СОДФУ) предложила устранить разницу в «износе» при ремонте и денежной выплате по ОСАГО. Об этом рассказала финомбудсмен Светлана Максимова на XIX международной конференции Всероссийского союза страховщиков (ВСС) о страхованию.
Максимова посредством презентации продемонстрировала, что при уменьшении разницы между стоимостью ремонта и суммой выплаты по соглашению сторон случаев «безлимитного» взыскания ущерба по ОСАГО станет меньше.
В настоящее время возмещение в натуральной форме (ремонт без учёта износа) для страховщиков менее выгоден, чем возмещение в денежной форме, предусмотренным законом об ОСАГО, так как денежная компенсация выплачивается с учётом износа.
«Наличие подобной развилки мотивирует страховщиков избегать исполнения обязанности по организации ремонта», — подчеркнула она в презентации.
Ранее финомбудсмен предложил защитить закон об ОСАГО от безлимитных выплат.
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