Полмиллиона в год: владельцы китайских кроссоверов получили неприятные новости

Содержание Haval F7x обойдётся в 500 тысяч рублей ежегодно

1:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

Содержание китайского кроссовера в России обходится в 500 тысяч рублей ежегодно, подсчитали в Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ) на основе данных о расходах владельцев Haval F7x.

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В полумиллионную сумму входят расходы на страховку, техобслуживание, мелкий ремонт, замену резины, а также оплату налогов и сборов, отметили эксперты.

Согласно выводам НАПИ, траты на такую машину превысят его стоимость всего за пять лет при пробеге 20 тысяч километров в год. В настоящее время кроссовер Haval F7x стоит около 2,5 млн руб.

По данным Росстата, с 2022 г. расходы на содержание авто выросли в 1,5 раза. Удорожание связано прежде всего с уходом из России западных брендов и проблемами с запчастями.

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