Страховые компании Европы оптимизируют расходы на ремонт, используя переработанные запчасти

Европейские страховые фирмы ищут способы удешевить ремонт автомобилей

2:18 Your browser does not support the audio element. Страхование

В условиях жёсткой конкуренции на рынке страхования компании стремятся предложить автовладельцам наиболее выгодные условия, включая использование оригинальных запчастей для ремонта автомобилей после аварий. Теоретически это должно гарантировать качество ремонта, но на практике могут возникнуть сложности, особенно если ремонт выполняется в неофициальных сервисах, как сообщает 32CARS. RU.

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Часто страховые компании позволяют клиентам выбирать любые сервисы для ремонта автомобилей, хотя у них есть собственные сети мастерских, которые предоставляют дополнительные услуги. Страховщики выражают недовольство убытками из-за высокой стоимости оригинальных запчастей и склоняются к использованию более дешевых аналогов. В ответ на это Европейская комиссия ввела новые правила, поддерживающие использование вторичных запчастей.

Согласно новой директиве, обязательным становится использование всех подходящих запчастей из разбитых машин, включая электронику и лобовые стекла. Это позволяет не только снизить расходы, но и уменьшить экологический ущерб от производства новых деталей.

В соответствии с новой директивой, неповреждённые стёкла должны использоваться повторно, а повреждённые перерабатываться. Такая политика особенно важна для дорогих компонентов. Эксперты, включая представителей Allianz и Европейской комиссии, утверждают, что использование бывших в употреблении запчастей более экологично и устойчиво по сравнению с новыми. Allianz, например, планирует активно использовать переработанные двери, капоты, зеркала, фары и задние фонари с автомобилей, предназначенных для разборки. Оригинальные детали будут применяться только для критически важных компонентов, таких как рулевые тяги и элементы подвески.

Новое законодательство также разрешает использовать оригинальные запчасти с автомобилей, которые разбираются, для ремонта машин в возрасте от трёх до восьми лет. Похожие инициативы начинают внедрять и в России, поддерживая экономику замкнутого цикла в автомобильной индустрии.