СК "Абсолют Страхование" выплатила 8 млн рублей по каско за конструктивную гибель грузовика DAF

СК "Абсолют Страхование" выплатила 8 млн рублей за повреждённый грузовик DAF

1:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая компания "Абсолют Страхование" выплатила клиенту компенсацию по каско в размере 8 млн рублей в связи с полной конструктивной гибелью грузовика DAF.

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Авария произошла по вине водителя застрахованного грузовика DAF, который при перестроении на трассе столкнулся с припаркованным автомобилем Renault. После предоставления всех необходимых документов в "Абсолют Страхование" случай был признан страховым.

"Полис каско оформляется по желанию, но он особенно эффективен для грузовых автомобилей и спецтехники, более подверженных рискам во время магистральных и городских перевозок. Стоит напомнить, что добровольное автострахование доступно для кредитного и лизингового транспорта. Также владелец имеет право оформить каско на неограниченное количество водителей, что, несомненно, удобно для бизнеса", — отметила заместитель руководителя отдела урегулирования убытков по каско и ОСАГО компании "Абсолют Страхование" Елена Дудушкина.