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Полис ОМС: как получить медицинскую помощь в любом регионе России независимо от места регистрации

Страховщики рассказали, как пользоваться полисом ОМС при поездках по России

2:31
Страхование

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) действует по всей стране, независимо от места регистрации и получения. Обращаться за медицинской помощью в другом регионе можно, информирует ГК "Забайкалмедстрах".

Страховщики рассказали, как пользоваться полисом ОМС при поездках по России
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Полис ОМС — основной документ, подтверждающий ваше право на бесплатное лечение в медучреждениях, работающих в системе ОМС. Благодаря цифровому формату, полис удобно хранить на смартфоне.

Перед поездкой стоит убедиться в действительности вашего полиса ОМС, что можно сделать на сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования или по телефону горячей линии вашей страховой компании.

Находясь в другом регионе, вы можете получить медицинскую помощь в рамках базовой программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Чтобы узнать, входит ли необходимая вам помощь в базовую программу ОМС, обратитесь в свою страховую медицинскую организацию, выдавшую полис.

На какую помощь можно рассчитывать, если вы застрахованы по ОМС и находитесь в другом регионе?

Вам не могут отказать в помощи при острой зубной боли, ушибах, отравлениях, аллергии или обострении хронических заболеваний. Также в базовую программу входят заболевания инфекционного, эндокринного характера, болезни крови, нервной и мочеполовой систем, при которых вам окажут неотложную помощь.

Что делать, если у вас нет полиса, но нужна скорая помощь?

При угрозе жизни и здоровью (например, потеря сознания, боли в сердце, травмы) любая медицинская организация, работающая в системе ОМС, обязана оказать помощь, даже если у вас нет полиса.

Куда обращаться, если вам отказывают в медицинской помощи в другом регионе?

Если вам отказывают в медицинской помощи или требуют оплату за лечение, обратитесь к главному врачу медучреждения. Если это не поможет, свяжитесь со своей страховой компанией. Номер горячей линии указан на полисе ОМС, а данные о страховой медицинской организации доступны в разделе "Документы" вашего личного кабинета на портале Госуслуг. Если связаться со страховым представителем не удается, обратитесь в территориальный фонд обязательного медицинского страхования в регионе пребывания, сообщает chita. ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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