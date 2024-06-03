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Преимущества и экономия с ДМС: как полис добровольного страхования снижает медицинские расходы

Как сэкономить на медицинских услугах с помощью ДМС: преимущества и примеры

2:44
Страхование

С каждым годом стоимость медицинских услуг растёт, и многие задумываются, как можно сэкономить на них. Один из эффективных способов — добровольное медицинское страхование (ДМС). В этой статье мы подробно рассмотрим, сколько можно сэкономить с помощью ДМС и какие преимущества он предоставляет.

Как сэкономить на медицинских услугах с помощью ДМС: преимущества и примеры
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Что такое ДМС?

ДМС — это вид страхования, который предоставляет доступ к медицинским услугам в частных клиниках или платных отделениях государственных учреждений. В отличие от полиса ОМС, который ограничивает вас одной клиникой с ограниченным списком врачей и долгим ожиданием, ДМС предлагает куда больше возможностей.

Преимущества ДМС

  • Качество медицинских услуг

Полис ДМС обеспечивает доступ к лучшим медицинским учреждениям, современному оборудованию и высококвалифицированным специалистам. Это значит более точную диагностику и эффективные методы лечения.

  • Скорость получения помощи

С ДМС можно забыть о долгих очередях. Медицинская помощь будет предоставлена в кратчайшие сроки.

  • Комплексный подход

Полис можно составить по своему усмотрению, включив в него телемедицину, стационарное лечение, экстренную скорую помощь, госпитализацию, стоматологические услуги и консультации узких специалистов.

  • Экономия времени и нервов

С ДМС не нужно обращаться к терапевту за направлением к узкому специалисту. Можно сразу записаться на прием к нужному врачу.

Как формируется экономия с ДМС?

  • Диагностические услуги: многие диагностические процедуры, такие как МРТ, КТ или УЗИ, могут быть дорогостоящими. Полис ДМС часто включает эти процедуры, что позволяет избежать значительных расходов.
  • Стоматологические услуги: лечение зубов всегда было затратным. Полис ДМС, включающий стоматологическую помощь, позволяет получить качественное лечение без дополнительных расходов, таких как лечение кариеса или пломбирование зубов.
  • Экстренная помощь: полис ДМС покрывает расходы на неотложную помощь, госпитализацию и внеплановые операции, снижая финансовую нагрузку в экстренных ситуациях.

Добровольное медицинское страхование не только обеспечивает доступ к качественной медицинской помощи, но и позволяет значительно сэкономить на медицинских услугах. В зависимости от выбранного страхового пакета, можно получить широкий спектр медицинских услуг, не беспокоясь о высоких затратах.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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