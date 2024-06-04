АО СК "РСХБ-Страхование" выплатила 153,6 млн рублей за ущерб от майских заморозков в Волгоградской области

АО СК "РСХБ-Страхование" выплатило 153,6 млн рублей за урожай сельскохозяйственных культур, пострадавший от майских заморозков.
Наибольший ущерб аномальная весенняя погода нанесла посевам и урожаю озимой пшеницы в Волгоградской области. Площадь погибших культур составила 120 013 гектаров. Выплаты по заявленным убыткам производятся в рамках договоров страхования от чрезвычайных ситуаций природного характера.
Все выплаты проводились по ускоренной процедуре и в полном объёме в соответствии с условиями страхования.
АО СК "РСХБ-Страхование" продолжает процесс выплат в соответствии с утверждённым списком сельхозпроизводителей, заявивших об утрате урожая.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?