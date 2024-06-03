"Зелёная карта" для автопутешествий: как оформить и использовать международное страхование в Европе

Система "Зелёная карта" представляет собой международное страхование автогражданской ответственности, обязательное для автопутешествий по Европе и другим странам. Она действует в 48 странах и является аналогом обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), защищая владельцев автомобилей от финансовых последствий в случае дорожно-транспортного происшествия за границей.
Правила оформления
Чтобы оформить "Зелёную карту", необходимо обратиться в страховую компанию, уполномоченную на выдачу таких полисов. Полис можно приобрести на различные сроки — от 15 дней до года. Стоимость страхования зависит от страны пребывания, типа транспортного средства и срока действия полиса.
Особенности использования
Огурцы - одна из самых распространенных и любимых огородных культур. Но их нередко атакуют вредители, которые могут серьёзно навредить растениям и урожаю. Два наиболее распространённых и опасных вредителя - паутинный клещ и тля. Рассмотрим, как с ними бороться и чем обработать огурцы.