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"Зелёная карта" для автопутешествий: как оформить и использовать международное страхование в Европе

"Зелёная карта" для авто: что нужно знать о международном автостраховании?

1:29
Страхование

Система "Зелёная карта" представляет собой международное страхование автогражданской ответственности, обязательное для автопутешествий по Европе и другим странам. Она действует в 48 странах и является аналогом обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), защищая владельцев автомобилей от финансовых последствий в случае дорожно-транспортного происшествия за границей.

"Зелёная карта" для авто: что нужно знать о международном автостраховании?
Фото: unsplash.com by Эндрю Понс is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Правила оформления

Чтобы оформить "Зелёную карту", необходимо обратиться в страховую компанию, уполномоченную на выдачу таких полисов. Полис можно приобрести на различные сроки — от 15 дней до года. Стоимость страхования зависит от страны пребывания, типа транспортного средства и срока действия полиса.

Особенности использования

  • Проверка при пересечении границы: полис "Зелёная карта" обязательно проверяется при въезде в страну, участвующую в системе. При отсутствии полиса могут наложить штраф или отказать во въезде.
  • Покрытие ущерба: в случае аварии полис покрывает расходы на возмещение ущерба пострадавшей стороне. Важно помнить, что "Зелёная карта" не покрывает ущерб, нанесённый вашему транспортному средству.
  • Срок действия: полис должен быть действителен на весь период пребывания за границей. Недопустимо, чтобы срок действия истёк до возвращения в страну проживания.
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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