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Президент НССО Евгений Уфимцев: проблемы старых лифтов не приведут к резкому росту страховых тарифов в 2025 году

НССО: повышение тарифов на страхование лифтов пока не планируется

1:51
Страхование

Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) пока не видит оснований для значительного повышения страховых тарифов при продлении использования старых лифтов, сообщил РИА Новости президент союза Евгений Уфимцев.

НССО: повышение тарифов на страхование лифтов пока не планируется
Фото: Правительство Московской области is licensed under CC0

В мае глава компании "Дом.РФ" Виталий Мутко заявил, что с 1 января 2025 года срок службы 70 тысяч лифтов в стране, достигших 25 лет, будет продлён на пять лет. Он подчеркнул, что продление сроков службы не решает проблему износа лифтового оборудования.

В России действует обязательное страхование лифтов. Компании, обслуживающей здание, может быть выписан штраф за отказ застраховать лифты, находящиеся на балансе.

"Я не вижу сейчас предпосылок для серьёзной корректировки стоимости по лифтам. Мы обеспокоены тем, чтобы всё-таки это было правильно произведено. И, наверное, просто сказать, что мы всем продлеваем — это неправильно, нужен комплекс мероприятий, который бы позволил лифты проверить", — заявил Уфимцев.

Он сравнил ситуацию с автопарком, где есть автомобили разного возраста, но при хорошем уходе они могут служить долго. По его мнению, необходимо провести комплекс мероприятий и исследовать, может ли лифт продолжать работать, варианта только два — остаться без лифта или его отремонтировать.

"Поэтому мы не ожидали бы (роста тарифов) и думаем, что для нас, может быть, не первый год будет проблемным. Дело в том, что сейчас только первая часть продления, потом же может быть и дальнейшее продление. А вот потом эта доля начнет увеличиваться, и это будет более серьёзно. Поэтому первый год проживём без существенных колебаний", — резюмировал он.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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