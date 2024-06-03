Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Tesla отзывает более 125 тысяч автомобилей из-за проблем с системой безопасности
Особенности, которые нужно знать при посадке разных сортов перца
Госдума разрешила заёмщикам самостоятельно продавать имущество в залоге
Учёные ответили, умеют ли собаки считать
Баклажаны с пармезаном, моцареллой и томатами: праздничная закуска
Киркоров показал архивные кадры семьи в день рождения отца
Все о сохранении здоровой кожи: пилинги, скрабы и средства для эксфолиации
Десять лет назад погиб актёр Алексей Осипов, причина до сих пор неизвестна
Разумная экономия не строится на отказе от базовых потребностей
Банк России изменит форму договора обязательного пенсионного страхования для новой программы долгосрочных сбережений

Банк России внесёт изменения в типовой договор пенсионного страхования

1:15
Страхование

Банк России внесёт изменения в указание № 5277-У "Об утверждении типовой формы договора об обязательном пенсионном страховании".

Банк России внесёт изменения в типовой договор пенсионного страхования
Фото: wikimedia.org by ИринаЯ is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

С 1 января 2024 года введена программа долгосрочных сбережений, которая реализуется негосударственными пенсионными фондами. Чтобы перевести средства пенсионных накоплений в эту программу, застрахованному лицу необходимо иметь заключённый договор об обязательном пенсионном страховании с соответствующим фондом.

Проект указания создан с целью упрощения процедуры заключения новых договоров об обязательном пенсионном страховании и повышения доступности программы долгосрочных сбережений для граждан. В проекте также актуализируется форма типового договора об обязательном пенсионном страховании в соответствии с последними изменениями законодательства.

Планируемый срок вступления в силу — третий квартал 2024 года. Предложения и замечания по проекту указания, принимаемые в рамках публичного обсуждения, можно направлять до 13 июня 2024 года, как сообщает АСН.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.  

Как правильно удалять листья томатов?
Сальпиглоссис станет прекрасным украшением сада
Можно посадить в начале лета: это растение удивит красотой и долгим цветением
От муравьёв на пионах избавляемся эффективно: помогут эти простые приёмы
Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску
На Харьковское направление переброшено элитное подразделение "Птицы Мадяра" Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
Ягод клубники будет много: в период цветения обязательно опрысните кусты этими средствами
С болезнями яблонь боремся эффективно: эти советы помогут распознать их и принять меры
С болезнями яблонь боремся эффективно: эти советы помогут распознать их и принять меры
Последние материалы
Tesla отзывает более 125 тысяч автомобилей из-за проблем с системой безопасности
Особенности, которые нужно знать при посадке разных сортов перца
Госдума разрешила заёмщикам самостоятельно продавать имущество в залоге
Банк России внесёт изменения в типовой договор пенсионного страхования
Учёные ответили, умеют ли собаки считать
Баклажаны с пармезаном, моцареллой и томатами: праздничная закуска
Киркоров показал архивные кадры семьи в день рождения отца
Все о сохранении здоровой кожи: пилинги, скрабы и средства для эксфолиации
Десять лет назад погиб актёр Алексей Осипов, причина до сих пор неизвестна
На Харьковское направление переброшено элитное подразделение "Птицы Мадяра"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников