Банк России изменит форму договора обязательного пенсионного страхования для новой программы долгосрочных сбережений

Банк России внесёт изменения в типовой договор пенсионного страхования

1:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

Банк России внесёт изменения в указание № 5277-У "Об утверждении типовой формы договора об обязательном пенсионном страховании".

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С 1 января 2024 года введена программа долгосрочных сбережений, которая реализуется негосударственными пенсионными фондами. Чтобы перевести средства пенсионных накоплений в эту программу, застрахованному лицу необходимо иметь заключённый договор об обязательном пенсионном страховании с соответствующим фондом.

Проект указания создан с целью упрощения процедуры заключения новых договоров об обязательном пенсионном страховании и повышения доступности программы долгосрочных сбережений для граждан. В проекте также актуализируется форма типового договора об обязательном пенсионном страховании в соответствии с последними изменениями законодательства.

Планируемый срок вступления в силу — третий квартал 2024 года. Предложения и замечания по проекту указания, принимаемые в рамках публичного обсуждения, можно направлять до 13 июня 2024 года, как сообщает АСН.