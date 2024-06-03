Банк России изменит форму договора обязательного пенсионного страхования для новой программы долгосрочных сбережений

Банк России внесёт изменения в указание № 5277-У "Об утверждении типовой формы договора об обязательном пенсионном страховании".
С 1 января 2024 года введена программа долгосрочных сбережений, которая реализуется негосударственными пенсионными фондами. Чтобы перевести средства пенсионных накоплений в эту программу, застрахованному лицу необходимо иметь заключённый договор об обязательном пенсионном страховании с соответствующим фондом.
Проект указания создан с целью упрощения процедуры заключения новых договоров об обязательном пенсионном страховании и повышения доступности программы долгосрочных сбережений для граждан. В проекте также актуализируется форма типового договора об обязательном пенсионном страховании в соответствии с последними изменениями законодательства.
Планируемый срок вступления в силу — третий квартал 2024 года. Предложения и замечания по проекту указания, принимаемые в рамках публичного обсуждения, можно направлять до 13 июня 2024 года, как сообщает АСН.
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