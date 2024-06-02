Тверичане сократили количество жалоб на финансовые услуги на 39% в первом квартале текущего года

Тверское отделение Банка России сообщает, что в первом квартале текущего года жители области подали 345 обращений, что на 39% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основное снижение количества жалоб связано с уменьшением числа нарушений со стороны кредитных организаций и страховых компаний.
Так, на действия страховщиков тверичане подали 49 претензий, из которых 16 касались ОСАГО. В отношении микрофинансовых организаций жители Тверской области подали 32 жалобы.
Если рассматривать тематику жалоб, то уменьшилось количество обращений в Центробанк по вопросам взимания комиссий и навязывания дополнительных платных услуг, таких как полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни.
Однако, увеличилось число жалоб на финансовое мошенничество с использованием методов социальной инженерии, как сообщает издание "ТИА Новости".
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