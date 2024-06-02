Тверичане сократили количество жалоб на финансовые услуги на 39% в первом квартале текущего года

В Твери на 39% сократилось количество жалоб на банки и страховые компании

1:02 Your browser does not support the audio element. Страхование

Тверское отделение Банка России сообщает, что в первом квартале текущего года жители области подали 345 обращений, что на 39% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основное снижение количества жалоб связано с уменьшением числа нарушений со стороны кредитных организаций и страховых компаний.

Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

Так, на действия страховщиков тверичане подали 49 претензий, из которых 16 касались ОСАГО. В отношении микрофинансовых организаций жители Тверской области подали 32 жалобы.

Если рассматривать тематику жалоб, то уменьшилось количество обращений в Центробанк по вопросам взимания комиссий и навязывания дополнительных платных услуг, таких как полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни.

Однако, увеличилось число жалоб на финансовое мошенничество с использованием методов социальной инженерии, как сообщает издание "ТИА Новости".