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В рамках ОМС вводится новая услуга психологической поддержки для участников СВО и их семей

Участники СВО из Коми получат психологическую поддержку и медицинские льготы

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Страхование

Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Елена Холодова сообщила, что в рамках ОМС теперь доступна услуга психологической поддержки. Программа предусматривает возможность направления на консультацию как для участников, так и для их семей. Кроме того, пациенты, находящиеся под диспансерным наблюдением, и беременные женщины также смогут воспользоваться этой услугой, сообщает "Коми Гор".

Участники СВО из Коми получат психологическую поддержку и медицинские льготы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для участников СВО будет доступна не только психологическая поддержка, но и другие медицинские льготы. В частности, они смогут проходить санаторное лечение и получать компенсацию за приобретение технических средств, таких как протезы. Реабилитационные мероприятия будут проводиться в республиканской клинической больнице и госпитале ветеранов в Сыктывкаре.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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