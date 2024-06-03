В рамках ОМС вводится новая услуга психологической поддержки для участников СВО и их семей

Участники СВО из Коми получат психологическую поддержку и медицинские льготы

0:52 Your browser does not support the audio element. Страхование

Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Елена Холодова сообщила, что в рамках ОМС теперь доступна услуга психологической поддержки. Программа предусматривает возможность направления на консультацию как для участников, так и для их семей. Кроме того, пациенты, находящиеся под диспансерным наблюдением, и беременные женщины также смогут воспользоваться этой услугой, сообщает "Коми Гор".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для участников СВО будет доступна не только психологическая поддержка, но и другие медицинские льготы. В частности, они смогут проходить санаторное лечение и получать компенсацию за приобретение технических средств, таких как протезы. Реабилитационные мероприятия будут проводиться в республиканской клинической больнице и госпитале ветеранов в Сыктывкаре.