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Бесплатный отдых в санаториях для россиян: как получить путёвку по полису ОМС и какие есть ограничения

Россияне могут бесплатно отдохнуть в санаториях по полису ОМС

1:09
Страхование

Практически все россияне могут получить бесплатный отдых в санатории. Путёвки по полису обязательного медицинского страхования предоставляются тем, кто страдает хроническими заболеваниями или нуждается в реабилитации после болезни. Об этом сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.

Россияне могут бесплатно отдохнуть в санаториях по полису ОМС
Фото: commons.wikimedia.org by 23vladimir is licensed under public domain

Список заболеваний, при которых можно получить путёвку в санаторий, утверждён Минздравом. Например, на бесплатный отдых могут претендовать россияне с язвой желудка или невралгией тройничного нерва.

Чтобы получить бесплатную путёвку, нужно обратиться к терапевту, педиатру или фельдшеру. Заболевание необходимо подтвердить медицинскими документами, которые направляются на рассмотрение врачебной комиссии для принятия окончательного решения, передаёт rg. ru.

При наличии противопоказаний в выдаче бесплатной путевки могут отказать. К таким противопоказаниям относятся кожные заболевания, психические расстройства, хронические болезни в стадии обострения и заболевания, передающиеся половым путем.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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