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Обязательная медицинская страховка для туристов в Грузии будет введена не раньше 2026 года

Грузия отложила обязательную страховку для туристов до 2026 года

0:59
Страхование

В Грузии решили отложить введение обязательной медицинской страховки для туристов до 2026 года. Изначально планировалось, что это требование вступит в силу с 1 июня 2024 года, но Национальная администрация туризма при Министерстве экономики страны перенесла введение данного правила на 1 января 2026 года.

Грузия отложила обязательную страховку для туристов до 2026 года
Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Действительно, ввод обязательной страховки для туристов был отложен до 1 января 2026 года. Обязательная страховка должна была быть задействована 1 июня 2024 года", — подтвердили в пресс-службе ведомства для ТАСС.

Причины переноса пока остаются неизвестными. Грузинские СМИ объясняют решение тем, что власти не успели договориться со страховыми компаниями о стоимости полиса и других технических деталях.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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