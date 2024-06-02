Обязательная медицинская страховка для туристов в Грузии будет введена не раньше 2026 года

Грузия отложила обязательную страховку для туристов до 2026 года

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В Грузии решили отложить введение обязательной медицинской страховки для туристов до 2026 года. Изначально планировалось, что это требование вступит в силу с 1 июня 2024 года, но Национальная администрация туризма при Министерстве экономики страны перенесла введение данного правила на 1 января 2026 года.

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"Действительно, ввод обязательной страховки для туристов был отложен до 1 января 2026 года. Обязательная страховка должна была быть задействована 1 июня 2024 года", — подтвердили в пресс-службе ведомства для ТАСС.

Причины переноса пока остаются неизвестными. Грузинские СМИ объясняют решение тем, что власти не успели договориться со страховыми компаниями о стоимости полиса и других технических деталях.