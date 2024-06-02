Добровольное страхование туристов будет ограничено по видам отдыха

Госдума предложила доработать закон о добровольном страховании для туристов

1:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

Законопроект о добровольном страховании туристов отправлен на доработку.

Фото: flickr.com by DVIDSHUB is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Концепция закона будет пересмотрена для охвата только опасных и рискованных видов туризма. Законопроект принят в первом чтении в июле 2023 года. Рост внутреннего туризма увеличивает нагрузку на местные медицинские учреждения. Законопроект предлагает привлекать частные компании для обслуживания и медицинской помощи в труднодоступных местах.

Полис страхования будет стоить 20-60 рублей в сутки, с минимальной суммой страхового покрытия не ниже 300 тысяч рублей. Комитет Госдумы предложил изменить текст законопроекта в соответствии с замечаниями правового управления и профильного комитета. Предлагаемые изменения фактически дублируют положения действующего законодательства из-за системы обязательного медицинского страхования.

Реализация предлагаемых норм может увеличить цену турпродукта и переложить на туристов ответственность туроператоров и турагентов за безопасность путешествий по России.