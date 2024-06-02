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Добровольное страхование туристов будет ограничено по видам отдыха

Госдума предложила доработать закон о добровольном страховании для туристов

1:09
Страхование

Законопроект о добровольном страховании туристов отправлен на доработку.

Госдума предложила доработать закон о добровольном страховании для туристов
Фото: flickr.com by DVIDSHUB is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Концепция закона будет пересмотрена для охвата только опасных и рискованных видов туризма. Законопроект принят в первом чтении в июле 2023 года. Рост внутреннего туризма увеличивает нагрузку на местные медицинские учреждения. Законопроект предлагает привлекать частные компании для обслуживания и медицинской помощи в труднодоступных местах.

Полис страхования будет стоить 20-60 рублей в сутки, с минимальной суммой страхового покрытия не ниже 300 тысяч рублей. Комитет Госдумы предложил изменить текст законопроекта в соответствии с замечаниями правового управления и профильного комитета. Предлагаемые изменения фактически дублируют положения действующего законодательства из-за системы обязательного медицинского страхования.

Реализация предлагаемых норм может увеличить цену турпродукта и переложить на туристов ответственность туроператоров и турагентов за безопасность путешествий по России.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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