ОСАГО защитят от безлимитных взысканий

Новая инициатива по ОСАГО, которая приведёт к его удешевлению

0:52 Your browser does not support the audio element. Страхование

Финомбудсмен предлагает защитить ОСАГО от безлимитных взысканий.

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Финуполномоченный предлагает изменить закон об ОСАГО для исключения взыскания убытков сверх лимита в 400 тыс. рублей. Суды взыскивают убытки, а не страховое возмещение, когда ремонт не был организован по вине страховой компании. Финомбудсмены также придерживаются такой позиции. Предлагается установить ограничение в законе об ОСАГО, чтобы исключить применение ГК РФ в части убытков. РСА также озвучивали необходимость системных изменений в законодательстве для исключения безлимитных взысканий по ОСАГО.

Верховный суд велит рассчитывать суммы штрафов и пени с размера уже невыплаченного страхового возмещения в случае взыскания безлимитных убытков.