Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава РФС Дюков признался, что не поедет на Евро-2024 из этических соображений
Срочные советы в случае получения ожога
"Ахиллес" стал лучшим фильмом 11-го Забайкальского кинофестиваля
Вред гиподинамии у детей
Ученые запустили спутник-исследователь облаков и земной атмосферы
Эксперт объяснил, почему снижаются цены на авто
Певице Нюше и бизнесмену Игорю Сивову оказалось нечего делить после развода
Может ли замена крема сывороткой иметь пользу
Почему собака долго ищет место для туалета: 4 причины
Потеря багажа в аэропорту как страховой случай

Как получить страховку за утерянный багаж в аэропорту?

1:51
Страхование

Получение страховки за утерянный багаж в аэропорту предполагает следующий алгоритм действий. 

Как получить страховку за утерянный багаж в аэропорту?
Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
  1. Проверьте наличие страховки: Прежде всего, убедитесь, что ваша авиакомпания или туристическая компания предоставляет страховку на случай утери багажа. Обычно это указывается в условиях перевозки или в договоре с компанией.
  2. Обратитесь к авиакомпании: Если у вас есть страховка, обратитесь к представителю авиакомпании в аэропорту или по телефону горячей линии для получения информации о процедуре подачи заявления на компенсацию.
  3. Соблюдайте сроки: Важно подать заявление на компенсацию в течение определенного времени, указанного в правилах вашей авиакомпании или страховщика.
  4. Подготовьте документы: Для получения компенсации вам могут потребоваться следующие документы: заявление о возмещении ущерба, копия паспорта, билет на рейс, документы, подтверждающие стоимость багажа (чеки, квитанции и т.д., акт о потере багажа, выданный авиакомпанией.
  5. Ожидайте решения: После подачи заявления авиакомпания проведет расследование и примет решение о выплате компенсации. В зависимости от условий договора и правил авиакомпании, компенсация может быть выплачена наличными, переводом на карту или путем выдачи нового багажа.

Если возникают проблемы: В случае отказа в компенсации или возникновения других проблем, вы можете обратиться в суд или обратиться к юристу, специализирующемуся на вопросах авиаперевозок.

Важно помнить, что условия и процедуры получения страховки могут различаться в зависимости от авиакомпании и страны. Рекомендуется внимательно изучить правила перевозки и страхования перед поездкой.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Тренер Татьяна Тарасова на инвалидной коляске прибыла проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.

Татьяна Тарасова на инвалидной коляске приехала проститься с Заворотнюк
Народные поверья: фиалка оказывает влияние на людей
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам
Простая мясная подлива: очень вкусно с макаронами, картошкой, рисом или гречкой
Тлю на розах побеждаем просто: обработайте растения этим простым средством
Текстовая трансляция матча финала Кубок России "Балтика" — "Зенит" Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Какие овощи на дачном участке не любят яичную скорлупу
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание
Как побороть фитофтороз и мучнистую росу с помощью йода
Как побороть фитофтороз и мучнистую росу с помощью йода
Последние материалы
Глава РФС Дюков признался, что не поедет на Евро-2024 из этических соображений
Срочные советы в случае получения ожога
"Ахиллес" стал лучшим фильмом 11-го Забайкальского кинофестиваля
Вред гиподинамии у детей
Ученые запустили спутник-исследователь облаков и земной атмосферы
Эксперт объяснил, почему снижаются цены на авто
Певице Нюше и бизнесмену Игорю Сивову оказалось нечего делить после развода
Может ли замена крема сывороткой иметь пользу
Почему собака долго ищет место для туалета: 4 причины
Гендиректор "Рубина": Цель клуба — вернуться в топы РПЛ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников