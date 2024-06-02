Система социального страхования в Венгрии

1:40 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Венгрии принята обязательная система здравоохранения, управляемая Национальным фондом медицинского страхования (OEP) и существующая на средства налогоплательщиков.

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Полное бесплатное медицинское покрытие в стране предоставляется гражданам в возрасте до 16 лет, матерям и отцам, воспитывающим маленьких детей, студентам и пенсионерам старше 62 лет. Также на него по закону имеют право люди с низким доходом, психическими и физическими расстройствами, священники и другие служители церкви.

Представителям остальных категорий в Венгрии необходима медицинская страховка — венгерская TAJ-карта. Она покрывает базовые услуги, анализы, рентген, УЗИ, обследования, родовспоможение, амбулаторное и стационарное лечение. По ней можно также посетить стоматолога (кроме протезирования) и в ряде случаев прооперироваться.

В Венгрии можно оформить и Европейскую карту медстрахования (EHIC), которая обеспечивает неотложную помощь в странах ЕС в течение трёх лет с момента выдачи. Чтобы воспользоваться ею, предъявляют паспорт и карту ПМЖ.

Для въезда в страны Шенгенской зоны необходим страховой полис, охватывающий весь срок пребывания. Минимальная сумма покрытия — 30 тыс. евро. Кроме того, документ должен быть оформлен без франшизы.

Стоимость страхования зависит от нескольких основных параметров: суммы страхового покрытия, возраста путешественников, периода пребывания в Венгрии, включенных рисков.