Зачем нужна страховка по кредиту, и может ли заёмщик от неё отказаться

Кредитная сделка всегда сопряжена с финансовыми рисками как для банка, так и для заемщика. Банк не имеет гарантий возврата денег в оговоренные сроки, а заемщик рискует оказаться в долговой яме при потере дохода. Страховка по кредиту помогает смягчить эти риски.
Страхование кредита — это юридический инструмент, который позволяет избежать финансовых рисков участникам кредитных отношений.
Полис предоставляет банку дополнительную гарантию возврата средств. Для заемщика страховка обеспечивает защиту в случае утраты платежеспособности, например, из-за увольнения. При наступлении страхового случая обязательства перед банком берет на себя страховая компания.
Перечень рисков зависит от кредитной программы, но обычно включают:
Программа страхования здоровья и жизни освобождает заемщика или его наследников от долговых обязательств в случае травмы, инвалидности или смерти.
Страхование имущества (дом, квартира, автомобиль) компенсирует ущерб от пожара, наводнения и противоправных действий. Титульное страхование защищает от утраты права собственности на имущество.
Кредитное страхование бывает обязательное и добровольное. Банки часто оформляют полисы автоматически, иногда без согласия клиента. Отказ от страховки может привести к повышению процентной ставки или отказу в выдаче кредита.
По закону банки не могут навязывать страхование жизни и здоровья, но оно обязательно при оформлении ипотеки и автокредита. В остальных случаях страхование остается добровольным, и решение о его необходимости следует принимать индивидуально, учитывая семейный бюджет и предлагаемые бонусы (снижение процентной ставки, уменьшение первоначального взноса).
Процедура получения компенсации по страховке стандартная. В случае травмы нужно получить врачебное заключение и уведомить банк о страховом случае. Затем собрать подтверждающие документы, составить заявление и передать его в банк. Банк проверяет документы и перечисляет компенсацию на указанный счет или отказывает в выплате.
Стоимость полиса зависит от индивидуальных параметров заемщика, таких как возраст, семейное положение, доходы, сумма покрытия, перечень рисков и срок действия полиса. Чтобы выбрать оптимальное предложение, рекомендуется сравнить предложения разных банков.
Заёмщик может отказаться от страховки в «период охлаждения» (до 14 дней с момента оформления договора) с полным возвратом стоимости полиса при условии отсутствия страхового случая.
При досрочном погашении кредита возврат стоимости страховки возможен, если договор был заключен после 1 сентября 2020 года и предусматривал такую возможность.
Прежде чем оформить страховку, следует внимательно изучить условия договора и оценить риски, которые она покрывает, чтобы убедиться, что семейный бюджет сможет выдержать расходы на кредитные платежи и страховые взносы.
Ранее страховые компании выразили беспокойство в связи с налоговой реформой 2024.
Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.