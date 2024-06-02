Зачем нужна страховка по кредиту, и может ли заёмщик от неё отказаться

Страховка по кредиту защищает заёмщика в случае утраты платежеспособности

3:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

Кредитная сделка всегда сопряжена с финансовыми рисками как для банка, так и для заемщика. Банк не имеет гарантий возврата денег в оговоренные сроки, а заемщик рискует оказаться в долговой яме при потере дохода. Страховка по кредиту помогает смягчить эти риски.

Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Зачем нужна страховка по кредиту

Страхование кредита — это юридический инструмент, который позволяет избежать финансовых рисков участникам кредитных отношений.

Полис предоставляет банку дополнительную гарантию возврата средств. Для заемщика страховка обеспечивает защиту в случае утраты платежеспособности, например, из-за увольнения. При наступлении страхового случая обязательства перед банком берет на себя страховая компания.

Какие риски покрываются

Перечень рисков зависит от кредитной программы, но обычно включают:

Ущерб здоровью или утрата трудоспособности.

Летальный исход.

Повреждение залогового имущества.

Расторжение трудового договора.

Переход права собственности на других лиц.

Программа страхования здоровья и жизни освобождает заемщика или его наследников от долговых обязательств в случае травмы, инвалидности или смерти.

Страхование имущества (дом, квартира, автомобиль) компенсирует ущерб от пожара, наводнения и противоправных действий. Титульное страхование защищает от утраты права собственности на имущество.

Обязательное и добровольное страхование

Кредитное страхование бывает обязательное и добровольное. Банки часто оформляют полисы автоматически, иногда без согласия клиента. Отказ от страховки может привести к повышению процентной ставки или отказу в выдаче кредита.

По закону банки не могут навязывать страхование жизни и здоровья, но оно обязательно при оформлении ипотеки и автокредита. В остальных случаях страхование остается добровольным, и решение о его необходимости следует принимать индивидуально, учитывая семейный бюджет и предлагаемые бонусы (снижение процентной ставки, уменьшение первоначального взноса).

Как получить страховку по кредиту

Процедура получения компенсации по страховке стандартная. В случае травмы нужно получить врачебное заключение и уведомить банк о страховом случае. Затем собрать подтверждающие документы, составить заявление и передать его в банк. Банк проверяет документы и перечисляет компенсацию на указанный счет или отказывает в выплате.

Стоимость услуги

Стоимость полиса зависит от индивидуальных параметров заемщика, таких как возраст, семейное положение, доходы, сумма покрытия, перечень рисков и срок действия полиса. Чтобы выбрать оптимальное предложение, рекомендуется сравнить предложения разных банков.

Можно ли отменить страховку по кредиту

Заёмщик может отказаться от страховки в «период охлаждения» (до 14 дней с момента оформления договора) с полным возвратом стоимости полиса при условии отсутствия страхового случая.

При досрочном погашении кредита возврат стоимости страховки возможен, если договор был заключен после 1 сентября 2020 года и предусматривал такую возможность.

Прежде чем оформить страховку, следует внимательно изучить условия договора и оценить риски, которые она покрывает, чтобы убедиться, что семейный бюджет сможет выдержать расходы на кредитные платежи и страховые взносы.

Ранее страховые компании выразили беспокойство в связи с налоговой реформой 2024.