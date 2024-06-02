Нужно ли страховать ипотеку на частный дом в 2024 году, и как это правильно сделать

Банки.ру: страхование ипотеки на частный дом является обязательным

3:42 Your browser does not support the audio element. Страхование

Если вы берете ипотечный кредит на частный дом, потребуется оформить полис ипотечного страхования, как и для квартиры. Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова

рассказала, где и как можно застраховать ипотеку на частный дом, а также какие особенности имеет такое страхование.

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Почему страхование ипотеки на частный дом дороже

При оформлении ипотечного полиса на частный дом стоит учитывать, что страхование может быть дороже, чем для квартиры, даже при одинаковой площади. Это связано с тем, что при страховании дома учитываются все его конструктивные элементы и коммуникации, в то время как коммуникации квартиры являются частью общего имущества дома и не страхуются для ипотеки.

Кроме того, страховщики оценивают риски для частных домов выше, чем для многоквартирных зданий, поэтому количество параметров для оценки будет больше. Цена зависит от материала дома, года постройки, условий эксплуатации, степени готовности (если это новый объект), наличия пожарной и охранной сигнализации. Также стоимость увеличивается, если в доме есть источники открытого огня, такие как баня, сауна или камин. Скрывать наличие газового оборудования или горючих материалов от страховщика не имеет смысла, так как это может привести к отказу в выплате при наступлении страхового случая.

Базовые риски ипотечного страхования

Как и при страховании квартир, ипотечная страховка на дом покрывает базовый набор рисков. К ним относятся повреждение или полное разрушение конструктивных элементов дома, таких как несущие и ненесущие стены, перекрытия, перегородки, окна и входные двери. Дополнительно страхуются фундамент и крыша.

Стандартный список страховых случаев обычно включает:

Пожар, удар молнии, взрыв бытового газа.

Падение летательных объектов или их обломков.

Наезд транспортного средства.

Стихийные бедствия.

Взрыв паровых котлов, газохранилищ и других аналогичных устройств.

Повреждение водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем и систем пожаротушения.

Противоправные действия третьих лиц.

Внезапное падение деревьев (кроме сухостоя), опор линий электропередач, рекламных конструкций и других неподвижных объектов, находящихся рядом с застрахованным имуществом.

Как застраховать ипотеку на частный дом

Как и при страховании квартиры, для страхования дома можно выбрать имущественный полис, полис страхования жизни или комплексный продукт, включающий оба вида страхования.

Солдатенкова напоминает, что одним из условий получения низкой ставки по ипотечному кредиту часто является оформление страхования жизни, здоровья и имущества (готового или строящегося дома). При покупке таких полисов предоставляемая скидка по госпрограммам составляет около 1 процентного пункта.

«Мы рекомендуем оформлять такие полисы, учитывая, что страхование имущества обязательно по закону "Об ипотеке (залоге недвижимости)", а от страхования жизни и здоровья можно отказаться. Однако, приобретая комплексный полис в одной страховой компании, можно сэкономить время и получить более выгодные условия», — отметила эксперт.

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