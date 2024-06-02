Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять автомобилей с самыми мощными тормозами: выбор экспертов
В Boeing намерены запустить космическую капсулу несомтря на утечку газа
В США пытаются замедлить процессы в организме человека, чтобы спасти солдат
Почему массивные шкафы не подходят для небольших комнат
Пассажиры авиакомпании Air India потеряли сознание из-за жары в самолете
Кинологи ответили, какую профессию не любят собаки
Усталость и перетренировки: узнайте новое
Простые в выращивании комнатные растения
Представляем новинки: обзор моделей обуви на сезон весна-лето
Нужно ли страховать ипотеку на частный дом в 2024 году, и как это правильно сделать

Банки.ру: страхование ипотеки на частный дом является обязательным

3:42
Страхование

Если вы берете ипотечный кредит на частный дом, потребуется оформить полис ипотечного страхования, как и для квартиры. Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова 
рассказала, где и как можно застраховать ипотеку на частный дом, а также какие особенности имеет такое страхование.

Банки.ру: страхование ипотеки на частный дом является обязательным
Фото: commons.wikimedia.org by Picabu is licensed under public domain

Почему страхование ипотеки на частный дом дороже

При оформлении ипотечного полиса на частный дом стоит учитывать, что страхование может быть дороже, чем для квартиры, даже при одинаковой площади. Это связано с тем, что при страховании дома учитываются все его конструктивные элементы и коммуникации, в то время как коммуникации квартиры являются частью общего имущества дома и не страхуются для ипотеки.

Кроме того, страховщики оценивают риски для частных домов выше, чем для многоквартирных зданий, поэтому количество параметров для оценки будет больше. Цена зависит от материала дома, года постройки, условий эксплуатации, степени готовности (если это новый объект), наличия пожарной и охранной сигнализации. Также стоимость увеличивается, если в доме есть источники открытого огня, такие как баня, сауна или камин. Скрывать наличие газового оборудования или горючих материалов от страховщика не имеет смысла, так как это может привести к отказу в выплате при наступлении страхового случая.

Базовые риски ипотечного страхования

Как и при страховании квартир, ипотечная страховка на дом покрывает базовый набор рисков. К ним относятся повреждение или полное разрушение конструктивных элементов дома, таких как несущие и ненесущие стены, перекрытия, перегородки, окна и входные двери. Дополнительно страхуются фундамент и крыша.

Стандартный список страховых случаев обычно включает:

  • Пожар, удар молнии, взрыв бытового газа.
  • Падение летательных объектов или их обломков.
  • Наезд транспортного средства.
  • Стихийные бедствия.
  • Взрыв паровых котлов, газохранилищ и других аналогичных устройств.
  • Повреждение водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем и систем пожаротушения.
  • Противоправные действия третьих лиц.
  • Внезапное падение деревьев (кроме сухостоя), опор линий электропередач, рекламных конструкций и других неподвижных объектов, находящихся рядом с застрахованным имуществом.

Как застраховать ипотеку на частный дом

Как и при страховании квартиры, для страхования дома можно выбрать имущественный полис, полис страхования жизни или комплексный продукт, включающий оба вида страхования.

Солдатенкова напоминает, что одним из условий получения низкой ставки по ипотечному кредиту часто является оформление страхования жизни, здоровья и имущества (готового или строящегося дома). При покупке таких полисов предоставляемая скидка по госпрограммам составляет около 1 процентного пункта.

«Мы рекомендуем оформлять такие полисы, учитывая, что страхование имущества обязательно по закону "Об ипотеке (залоге недвижимости)", а от страхования жизни и здоровья можно отказаться. Однако, приобретая комплексный полис в одной страховой компании, можно сэкономить время и получить более выгодные условия», — отметила эксперт.

Ранее эксперт рассказал, как оформить ОСАГО без техосмотра.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам

Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.

Народные поверья: фиалка оказывает влияние на людей
Овощи по разному реагируют на это удобрение
Какие овощи на дачном участке не любят яичную скорлупу
Идеальные условия для лаванды: где лучше всего её высаживать на даче
Как побороть фитофтороз и мучнистую росу с помощью йода
Переброска огромных резервов ВСУ на Харьковское направление бесполезно Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
5 причин выращивать мяту перечную на своем дачном участке
Простая мясная подлива: очень вкусно с макаронами, картошкой, рисом или гречкой
Как приготовить нежный заварной крем со сливками, который напоминает пломбир
Как приготовить нежный заварной крем со сливками, который напоминает пломбир
Последние материалы
Россиянам посоветовали обратить внимание на золото
Женщина не смогла найти себе мужчину и вышла замуж за призрака пирата XVIII века
Врач Парецкая: вода является одним из самых полезных утренних напитков
Автопром России демонстрирует рост: выпуск машин увеличился на 92,5%
ИИ от Microsoft будет шпионить за пользователем компьютера
Как продлить срок службы каталитического нейтрализатора: советы экспертов
Обязательную медстраховку для туристов в Грузии отложили до 2026 года
Нетрадиционная посадка картофеля
Минфин спрогнозировал доходы регионов от увеличения налогов
Рецепт томатного соуса из жареных помидоров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников