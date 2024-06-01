Специфика страховой системы Белоруссии

Страхование в Беларуси может быть обязательным или добровольным. Обязательное существует в силу закона, который обязывает гражданина или организацию заключить договор. Добровольное оформляется по собственному желанию физического или юридического лица.

Основные виды обязательного страхования: гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСГО); строений, принадлежащих гражданам;

с господдержкой для предприятий аграрного сектора; от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве;

гражданской ответственности перевозчика.

Основные виды добровольного страхования: КАСКО, то есть страхование автомобиля от повреждения или угона; медицинских расходов; жизни и здоровья для выезжающих за рубеж;

ответственности перед соседями на случай коммунальных аварийных ситуаций.

Размеры страховых взносов и лимиты страховых выплат в Беларуси утверждены в евро. При этом сами взносы и страховые выплаты производятся в национальной валюте — в белорусских рублях.