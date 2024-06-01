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Специфика страховой системы Белоруссии

Страхование

Страхование в Беларуси может быть обязательным или добровольным. Обязательное существует в силу закона, который обязывает гражданина или организацию заключить договор. Добровольное оформляется по собственному желанию физического или юридического лица. 

Основные виды обязательного страхования: гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСГО); строений, принадлежащих гражданам; 
с господдержкой для предприятий аграрного сектора; от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве; 
гражданской ответственности перевозчика.

Основные виды добровольного страхования: КАСКО, то есть страхование автомобиля от повреждения или угона; медицинских расходов; жизни и здоровья для выезжающих за рубеж; 
ответственности перед соседями на случай коммунальных аварийных ситуаций.

Размеры страховых взносов и лимиты страховых выплат в Беларуси утверждены в евро. При этом сами взносы и страховые выплаты производятся в национальной валюте — в белорусских рублях. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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