О страховании в Казахстане

Страхование в Казахстане отличается от российского по следующим параметрам:
Базовый перечень рисков. В Казахстане страховка включает в себя покрытие всех расходов, связанных с оказанием медицинской помощи (лечение в больнице, приём у врача, анализы, обследования, затраты на транспорт и связь). В России страховка может покрывать и другие риски, например, утерю багажа или документов, задержку авиарейса, юридические вопросы.
Важно помнить, что условия страхования могут меняться со временем, поэтому рекомендуется дополнительно их уточнить.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.