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О страховании в Казахстане

Основные отличия системы страхования в Казахстане

1:28
Страхование

Страхование в Казахстане отличается от российского по следующим параметрам:

Основные отличия системы страхования в Казахстане
Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Базовый перечень рисков. В Казахстане страховка включает в себя покрытие всех расходов, связанных с оказанием медицинской помощи (лечение в больнице, приём у врача, анализы, обследования, затраты на транспорт и связь). В России страховка может покрывать и другие риски, например, утерю багажа или документов, задержку авиарейса, юридические вопросы.

  1. Сумма страхового покрытия. В Казахстане она должна быть не менее 40 тыс. евро. В России сумма страхового покрытия зависит от выбранной программы страхования.
  2. Тип страховки. В Казахстане страховка может быть с франшизой или без неё. В России страховка может быть только без франшизы.
  3. Длительность карантинного периода. В Казахстане, чтобы получить дорогостоящую помощь или лечение, необходимо выждать определённый срок (от 3 до 8 месяцев). В России такого требования нет.
  4. Цены на медицинские услуги. В Казахстане цены на лечение в частных клиниках выше, чем в государственных. В России цены на медицинские услуги зависят от программы страхования.

Важно помнить, что условия страхования могут меняться со временем, поэтому рекомендуется дополнительно их уточнить.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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