Ко Дню защиты детей: страховщики рассказали, в каком регионе живут самые ответственные родители

Россияне всё чаще страхуют своих детей — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома "ВСК", проанализировав статистику покупки полисов от несчастных случаев и болезней. Ко Дню защиты детей аналитики ВСК выяснили, каким рискам в большей степени подвержены дети и в каких регионах родители наиболее активно заботятся о страховании своих чад.
В 2022 году доля происшествий с участием детей в портфеле компании составляла 38%, а к 2024 году она увеличилась до 41%.
По данным страховщика одним из самых распространенных рисков для детей являются занятия спортом. В 2022 году доля обращений по страхованию детей от несчастных случаев из-за спортивных травм составляла 20,7%, в 2023 году — 25,3%, а в 2024 году уже достигла 29%.
Чаще всего травмируются мальчики — на их долю приходится более 71% страховых случаев. В целом, 70% обращений по детскому страхованию от несчастных случаев фиксируются, когда родители самостоятельно приобретают полис для своего ребенка. Остальные 30% приходятся на случаи страхования от несчастных случаев для юридических лиц.
Среди регионов, где страхование детей от несчастных случаев для юридических лиц наиболее распространено, лидируют Москва (90% обращений) и Нижегородская область (3,4%).
Самостоятельно страхуют своих детей чаще всего жители Удмуртии (12% обращений по детским полисам от несчастных случаев), Приморского края (7%), Челябинской области (6,7%), Кировской области (6%), Новосибирской области (3,5%) и Коми (3,4%).
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