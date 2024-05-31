Налоговая реформа 2024 затронет страховщиков: кто понесёт убытки в новых условиях

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ВСС: налоговая реформа 2024 затронет операции страхования жизни

2:37
Страхование

Налоговая реформа затронет операции по страхованию жизни и отменит действующий налоговый стимул для граждан, формирующих долгосрочные сбережения по договорам страхования жизни, заявил "Интерфаксу" вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев.

ВСС: налоговая реформа 2024 затронет операции страхования жизни
Фото: freepik.com by cookie_studio is licensed under public domain

По его словам, изменения коснутся порядка налогообложения на этапе получения страховых выплат по долгосрочным договорам сроком от пяти лет и более.

Согласно действующему Налоговому кодексу, взносы по договорам страхования жизни не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), также не облагается налогом доход, рассчитанный с учетом ключевой ставки Банка России. Доходы, превышающие этот показатель, облагаются НДФЛ. Новый законопроект предлагает иной подход, при котором весь начисленный доход по договору будет облагаться НДФЛ по действующим ставкам, которые могут быть увеличены, пояснил Яковлев.

Существующий порядок налогообложения страховых выплат был единственной налоговой льготой, стимулирующей долгосрочные страховые накопления. Упразднение этой льготы без адекватной замены снизит интерес граждан к долгосрочным договорам страхования жизни и затормозит развитие сегмента, что вызывает обеспокоенность у сообщества.

"Кроме того, ухудшение условий для формирования долгосрочных накоплений в сегменте никак не послужит решению глобальной задачи государства расширять источники для формирования ресурса "длинных денег" в российской экономике. Предложенный разработчиками налоговых новаций подход к налогообложению выплат в сегменте страхования жизни нуждается в корректировке в процессе обсуждения", — считает Яковлев.

Изменения не коснутся выплат по пенсионному страхованию жизни, однако таких договоров всего несколько процентов, добавил он.

ВСС сообщает, что накопленные резервы страховщиков жизни составили 1,6 трлн рублей по итогам первого квартала 2024 года. За 2023 год сборы выросли на 52% до 814 млрд рублей. В первом квартале 2024 года сборы увеличились на 45% до 226,1 млрд рублей.

Ранее в Госдуме рассказали, кого коснётся закон о добровольном страховании путешественников.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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