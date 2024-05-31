Безопасный туризм: любители рискованного отдыха смогут получать по страховке медпомощь за рамками ОМС

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ГД: закон о добровольном страховании путешествий коснётся только опасного отдыха

2:01
Страхование

Законопроект, обязывающий туроператоров и турагентов информировать туристов о возможности добровольного страхования, снова отправлен на доработку.

ГД: закон о добровольном страховании путешествий коснётся только опасного отдыха
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко, одна из авторов инициативы, сообщила, что концепция законопроекта будет пересмотрена, чтобы охватить только те виды отдыха, которые связаны с реальной опасностью и риском для здоровья. По её словам, изначально планировалось, что закон будет распространяться на всех туристов, но после было решено внести поправки.

"Сейчас мы хотим сузить охват до тех видов туризма, которые сопряжены с реальной опасностью и риском получения травм во время отдыха. Это касается активного, приключенческого, горнолыжного туризма. Пока здесь вопросы эвакуации и оказания помощи не решены», — заявила она на стратегической сессии РСТ «Приключенческий туризм».

Авторы законопроекта отмечают, что с ростом внутреннего туризма, особенно на горнолыжные курорты, увеличивается нагрузка на местные медицинские учреждения. На многих маленьких курортах возникают сложности с медицинским обслуживанием, так как число врачей рассчитано на местное население и не справляется с наплывом туристов, сообщает Ratanews.

Застрахованного туриста смогут эвакуировать за счет страховой суммы, оказать ему медицинскую помощь, не входящую в ОМС, и отвезти домой. Согласно законопроекту, в труднодоступных местах для организации медицинской помощи будут привлекаться частные компании. Предполагается, что полис будет стоить от 20 до 60 рублей в сутки, а минимальная сумма страхового покрытия составит не менее 300 тысяч рублей.

Ранее стало известно, как российские компании борются с жарой в офисе.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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