Мороженое и бассейн: как российские работодатели в жару создают комфортные условия для сотрудников

34,2% российских сотрудников выразили желание работать меньше в жаркую погоду: 41% мечтают о сокращённом рабочем дне летом, а 37% предпочли бы четырехдневную рабочую неделю или возможность работать удалённо в знойный период. Такие данные были получены аналитиками проекта "HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья" в исследовании, проведенном для Аналитического центра "АльфаСтрахования".

Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain