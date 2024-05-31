Мороженое и бассейн: как российские работодатели в жару создают комфортные условия для сотрудников

"АльфаСтрахование": каждый третий россиянин хочет меньше работать в жару

34,2% российских сотрудников выразили желание работать меньше в жаркую погоду: 41% мечтают о сокращённом рабочем дне летом, а 37% предпочли бы четырехдневную рабочую неделю или возможность работать удалённо в знойный период. Такие данные были получены аналитиками проекта "HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья" в исследовании, проведенном для Аналитического центра "АльфаСтрахования".

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Из всех опрошенных лишь 5,2% сталкивались с подобными послаблениями, при этом их зарплата не изменялась. 16% сообщили, что коллектив предлагал изменить рабочий график летом из-за высокой температуры в офисах и общественном транспорте, но руководство не пошло навстречу. Остальные заявили, что еще не предлагали начальству облёгченный режим работы, но планируют это сделать.

17,8% участников исследования отметили, что руководство согласилось изменить дресс-код, исключив обязательное ношение жакетов и колготок, а также разрешив мужчинам носить рубашки с короткими рукавами в тех случаях, где это возможно.

43,2% опрошенных отметили, что работодатели в целом стараются создать комфортные условия для работы в жару, мониторя температуру в помещениях, устанавливая дополнительные вентиляторы и контролируя наличие холодной воды в кулерах. В столовых появляется мороженое. 17% респондентов рассказали, что в июле и августе 2023 года руководство организовало посещение бассейна три раза в неделю. У 11,1% сотрудников была возможность работать в летних зонах отдыха во дворе компании и в зимних садах.

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