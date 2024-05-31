Туристку в Египте парализовало после прыжка в море — лечение обошлось в $25 тысяч

Компания "Согласие" выплатила более 25 тысяч долларов по договору страхования путешественников за травму, полученную из-за неудачного прыжка в море в Египте.
Инцидент произошёл во время морской прогулки на катере. 36-летняя туристка прыгнула в воду и ударилась головой о дно, что привело к перелому шейного отдела позвоночника.
Женщину экстренно доставили в больницу, где ей была проведена сложная операция. Тем не менее врачам не удалось полностью восстановить двигательную активность конечностей пострадавшей. После стабилизации состояния туристку эвакуировали в Россию под присмотром медиков, дома её реабилитация продолжится.
"Согласие" покрыло оплату лечения и медицинскую эвакуацию на общую сумму более 25 тысяч долларов.
Ранее компания Михаила Фридмана обвинила власти Кипра в "безвозвратной" потере активов.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.