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Туристку в Египте парализовало после прыжка в море — лечение обошлось в $25 тысяч

"Согласие" выплатило $25 тысяч парализованной после прыжка с катера туристке

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Страхование

Компания "Согласие" выплатила более 25 тысяч долларов по договору страхования путешественников за травму, полученную из-за неудачного прыжка в море в Египте.

"Согласие" выплатило тысяч парализованной после прыжка с катера туристке
Фото: wikimedia.org by Silar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Инцидент произошёл во время морской прогулки на катере. 36-летняя туристка прыгнула в воду и ударилась головой о дно, что привело к перелому шейного отдела позвоночника.

Женщину экстренно доставили в больницу, где ей была проведена сложная операция. Тем не менее врачам не удалось полностью восстановить двигательную активность конечностей пострадавшей. После стабилизации состояния туристку эвакуировали в Россию под присмотром медиков, дома её реабилитация продолжится.

"Согласие" покрыло оплату лечения и медицинскую эвакуацию на общую сумму более 25 тысяч долларов.

Ранее компания Михаила Фридмана обвинила власти Кипра в "безвозвратной" потере активов.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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