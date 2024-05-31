Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой рецепт греческого салата с курицей
В Театре на Трубной покажут спектакль "Безумные влюбленные"
Садальский объяснил, почему Заворотнюк скрывалась от публики
Это уникальный сорт тюльпанов вы захотите посадить у себя
Дерматолог Федорова рассказала, как эффективно бороться с перхотью
Кирилл Кяро узнал, что значит сарказм Никиты Михалкова
Единое пособие для семей с детьми будет скорректировано
Подключение к чужому Telegram возможно без угона аккаунта, предупредил IT-эксперт
Мошенники используют честолюбие клиентов для кражи их банковских данных
"Безвозвратно" потерявшие активы Фридман и партнеры хотят подать иск на $7 млрд против Кипра

Компания Фридмана планирует подать иск к властям Кипра на $7 млрд

2:31
Страхование

Люксембургская компания ABH Holdings (ABHH), принадлежащая бывшему владельцу "АльфаСтрахования" Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, планирует подать иск против властей Кипра, сообщают "Ведомости” со ссылкой на руководителя холдинга Павла Назарьяна. Компания обвиняет кипрские власти в умышленном бездействии, что привело к потере активов на сумму 7 миллиардов долларов.

Компания Фридмана планирует подать иск к властям Кипра на млрд
Фото: flickr.com by dronepicr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По мнению российской стороны, местное министерство финансов более 15 месяцев не выдает кипрской дочерней компании ABHH — ABH Financial — разрешение на продажу российской компании "АБ холдинг". Через эти компании ABHH владеет российским "Альфа-банком". На данный момент Фридману принадлежит 32,9% в ABHH, Авену — 12,4%, Косогову — 41%.

Как отметил Назарьян, соглашение о продаже акций "АБ холдинга" по справедливой рыночной цене было заключено еще в феврале 2023 года. В ABH Holdings S. A. заявляли осенью 2023 года о задержке согласования сделки кипрскими властями, обращаясь не только к местным регуляторам, но и к руководству ЕС, однако до сих пор не получили ответа. В результате возникла противоречивая ситуация: ЕС требует выхода европейского бизнеса из российских активов, но при этом регулирующие органы ЕС не дают разрешения на этот выход.

13 мая 2024 года Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права ABH Financial в отношении ее активов в России по заявлению российского Минфина. Назарьян отметил, что эти активы были потеряны безвозвратно и, скорее всего, без адекватной компенсации.

ABHH считает, что задержка с выдачей кипрского разрешения была преднамеренной и направленной на сохранение санкций для бенефициаров компании. Если бы сделка по продаже российских активов состоялась, единственная причина для включения Фридмана и Авена в санкционный список ЕС была бы устранена.

Ранее Фридман призвал власти Люксембурга выплатить ему 15,8 миллиардов долларов за конфискованные активы.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Азамат Мусагалиев объяснил, почему ущемляет Дениса Дорохова
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
Шукшина опубликовала гневный пост о Киркорове и Лолите, которые триумфально возвращаются на ТВ
РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Последние материалы
Мошенники используют честолюбие клиентов для кражи их банковских данных
Министр обороны Белоусов должен задать Казахстану неприятные вопросы
"Согласие" выплатило $25 тысяч парализованной после прыжка с катера туристке
Зеленский заявил, что не намерен вести переговоры, хотя никто ему их и не предлагал
Перец чили: уникальные свойства для организма
Раскрываем мифы: как правильно защищаться от солнца и ультрафиолета
Профессор Евстафьев заявил о необходимости жёсткого ответа на действия Запада
Финляндия может запретить мигрантам из России искать убежище
Андрей Белоусов: в мае было уничтожено 35000 солдат ВСУ
Политолог Ищенко назвал "место обитания" заказчиков покушения на Роберта Фицо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников