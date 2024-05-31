"Безвозвратно" потерявшие активы Фридман и партнеры хотят подать иск на $7 млрд против Кипра

Компания Фридмана планирует подать иск к властям Кипра на $7 млрд

2:31 Your browser does not support the audio element. Страхование

Люксембургская компания ABH Holdings (ABHH), принадлежащая бывшему владельцу "АльфаСтрахования" Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, планирует подать иск против властей Кипра, сообщают "Ведомости” со ссылкой на руководителя холдинга Павла Назарьяна. Компания обвиняет кипрские власти в умышленном бездействии, что привело к потере активов на сумму 7 миллиардов долларов.

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По мнению российской стороны, местное министерство финансов более 15 месяцев не выдает кипрской дочерней компании ABHH — ABH Financial — разрешение на продажу российской компании "АБ холдинг". Через эти компании ABHH владеет российским "Альфа-банком". На данный момент Фридману принадлежит 32,9% в ABHH, Авену — 12,4%, Косогову — 41%.

Как отметил Назарьян, соглашение о продаже акций "АБ холдинга" по справедливой рыночной цене было заключено еще в феврале 2023 года. В ABH Holdings S. A. заявляли осенью 2023 года о задержке согласования сделки кипрскими властями, обращаясь не только к местным регуляторам, но и к руководству ЕС, однако до сих пор не получили ответа. В результате возникла противоречивая ситуация: ЕС требует выхода европейского бизнеса из российских активов, но при этом регулирующие органы ЕС не дают разрешения на этот выход.

13 мая 2024 года Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права ABH Financial в отношении ее активов в России по заявлению российского Минфина. Назарьян отметил, что эти активы были потеряны безвозвратно и, скорее всего, без адекватной компенсации.

ABHH считает, что задержка с выдачей кипрского разрешения была преднамеренной и направленной на сохранение санкций для бенефициаров компании. Если бы сделка по продаже российских активов состоялась, единственная причина для включения Фридмана и Авена в санкционный список ЕС была бы устранена.

Ранее Фридман призвал власти Люксембурга выплатить ему 15,8 миллиардов долларов за конфискованные активы.