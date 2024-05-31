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Развернут на границе: Грузия озвучила требования к медстраховке туристов, без которых не пустят в страну

С 1 июня в Грузию нельзя будет въехать без медстраховки

Страхование

С 1 июня 2024 года Грузия ужесточает требования к медицинскому страхованию для туристов. Теперь все въезжающие обязаны предъявить медицинскую страховку на границе, иначе им будет отказано в посещении страны. Это требование закреплено в обновленном Законе «О туризме и зонах отдыха», принятом парламентом Грузии в конце 2023 года.

С 1 июня в Грузию нельзя будет въехать без медстраховки
Фото: wikimedia.org by Kober is licensed under public domain

Исключение сделают для лиц, имеющих свидетельство о постоянном или временном проживании (вид на жительство), а также двойное гражданство.

«Наличие медицинской страховки всегда было обязательным для иностранных граждан, но с 1 июня данный закон ужесточается. Медицинская страховка потребуется от всех туристов на границе, за исключением лиц с постоянным или временным видом на жительство и двойным гражданством», сообщили JNEWS в патрульной полиции Грузии.

По данным «Ингосстраха», туристы, собирающиеся посетить Грузию, должны иметь действующую медицинскую страховку, которая покрывает:

  • экстренное амбулаторное лечение (например, на случай перелома) на сумму не менее 5 тысяч долларов или евро;
  • стационарное лечение (включая пребывание в больнице) на сумму 30 тысяч долларов или евро.

Стоимость страхового полиса варьируется в зависимости от возраста путешественника, условий страхования, продолжительности поездки и тарифов страховой компании. В среднем, для 10-дневного визита страховка может стоить от 1,5 до 3 тысяч рублей. Документ может быть оформлен на русском, английском или грузинском языках, указано на сайте «Ингосстраха».

Контроль за соблюдением новых правил въезда будет усилен. Туристов могут проверять на наличие страховки при въезде и выезде, а также в течение пребывания в стране. Иностранцев без действующей страховки будут штрафовать на 300 лари (более 10 тысяч рублей). При просрочке оплаты штрафа на более чем 30 дней сумма увеличится до 600 лари, а затем до 900 лари при задержке оплаты более чем на месяц после установленного срока.

Неплательщики штрафа могут быть выдворены из страны, к тому же им может быть запрещён въезд в Грузию в будущем, предупреждает «Ингосстрах».

Туроператоры обычно страхуют своих клиентов при оформлении тура, однако самостоятельные путешественники должны заранее позаботиться о страховке. Страховщик рекомендует оформить страховой полис не позднее чем за 5 дней до поездки.

Ранее эксперты рассказали, как получить медпомощь в путешествии по ОМС, ДМС и туристической страховке.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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