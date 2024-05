Развернут на границе: Грузия озвучила требования к медстраховке туристов, без которых не пустят в страну

С 1 июня 2024 года Грузия ужесточает требования к медицинскому страхованию для туристов. Теперь все въезжающие обязаны предъявить медицинскую страховку на границе, иначе им будет отказано в посещении страны. Это требование закреплено в обновленном Законе «О туризме и зонах отдыха», принятом парламентом Грузии в конце 2023 года.

