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Двое молодых жителей Саранска получили тюремные сроки за обман страховых компаний на 1,2 миллиона рублей

Двое мужчин из Саранска осуждены за инсценировку травм для страховых выплат

1:41
Страхование

Суд в Мордовии вынес приговор двум молодым жителям Саранска, причастным к мошенничеству в области страхования. Их незаконные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.

Двое мужчин из Саранска осуждены за инсценировку травм для страховых выплат
Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain

В ходе расследования было установлено, что с июня 2022 года по январь 2023 года двое 25-летних мужчин заключили договоры страхования жизни и здоровья в 22 страховых компаниях.

Для реализации мошеннической схемы они договорились с другом, который согласился сломать себе два пальца на ноге. Затем пострадавший обратился в травматологический пункт, получив заключение с соответствующим диагнозом.

После этого преступники подали в страховые компании заявления о возмещении ущерба, якобы причинённого здоровью одного из них. Размер выплат варьировался от 30 до 50 тысяч рублей, а общая сумма ущерба составила более 1,2 миллиона рублей.

На основании материалов, переданных УФСБ, было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о мошенничестве в сфере страхования, совершённом группой лиц по предварительному сговору, и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Суд признал фигурантов виновными. Организатору схемы назначено наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы, его сообщнику — 1 год 7 месяцев лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима, как сообщает "Интерфакс".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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