Комфортно и без очередей: в Калининграде хотят открыть частный травмпункт по ДМС

В Калининграде частная медклиника решила открыть частный травмпункт, сообщает издание «Новый Калининград».
По словам директора клиники, пациентов планируется принимать по договорам добровольного медицинского страхования (ДМС). В ближайшее время услуги по ОМС оказываться не будут из-за невыгодных тарифов системы государственной медицины, отметил бизнесмен.
Это первый платный травмпункт в городе. Директор пояснил, что он позволит калининградцам получать медицинскую помощь без необходимости сидеть в очереди вместе с "не совсем социально благополучными людьми".
«Поэтому мы открыли травмпункт как альтернативу городскому. Как минимум, уже сейчас к нам обращаются пациенты по травматологии, которые у нас же и оперируются», — рассказал он.
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