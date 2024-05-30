Комфортно и без очередей: в Калининграде хотят открыть частный травмпункт по ДМС

В Калининграде решили открыть первый платный травмпункт

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В Калининграде частная медклиника решила открыть частный травмпункт, сообщает издание «Новый Калининград».

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По словам директора клиники, пациентов планируется принимать по договорам добровольного медицинского страхования (ДМС). В ближайшее время услуги по ОМС оказываться не будут из-за невыгодных тарифов системы государственной медицины, отметил бизнесмен.

Это первый платный травмпункт в городе. Директор пояснил, что он позволит калининградцам получать медицинскую помощь без необходимости сидеть в очереди вместе с "не совсем социально благополучными людьми".

«Поэтому мы открыли травмпункт как альтернативу городскому. Как минимум, уже сейчас к нам обращаются пациенты по травматологии, которые у нас же и оперируются», — рассказал он.

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