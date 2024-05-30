Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уход за сансевиерией: секреты цветения
Игорь Макаров стал гостем шоу Кудрявцевой и рассказал, что происходит в их семье
Рудковская посоветовала всем регулярно проверять здоровье после новости о Заворотнюк
В чём польза капусты кейл
HBSC: дети и подростки из семей с низким доходом потребляют больше сахара
Стало известно, какие расцветки шерсти кошек приносят удачу в дом
Бри Ларсон посоветовала много тренироваться, чтобы сыграть супергероя
Автоэксперт Попов: за 4-5 млн на вторичке можно купить Tiguan и Touareg
Путин подписал закон, разрешающий торговлю алкогольными напитками
Страховщики и банки: на что жалуются жители новых регионов финансовому уполномоченному

Служба финомбудсмена получила 42 обращения от жителей новых регионов

1:56
Страхование

По данным на 2023 год, служба финансового уполномоченного получила 42 обращения от жителей новых регионов, 26 из них касалось договоров ОСАГО, сообщают "Ведомости".

Руководитель службы Ольга Крайнова отметила, что 26 обращений поступило из Донецкой народной республики, 12 — из Луганской народной республики, три — из Херсонской области и одно — из Запорожской области.

Из 16 жалоб на банки большинство касалось списания денежных средств и блокировки карт. Также были обращения по возврату платы за дополнительные услуги, приобретённые при оформлении кредита, добавила Крайнова.

В отношении страховых организаций все обращения, кроме одного, касались полисов ОСАГО, одно — добровольных видов страхования, рассказала она. Жалобы к банкам рассматриваются службой финомбудсмена в общем порядке в течение 15 рабочих дней.

С урегулированием обращений по ОСАГО ситуация сложнее, призналась Крайнова. Если у виновника ДТП есть ОСАГО, а сама авария произошла вне территории нового региона, финансовый уполномоченный рассматривает заявки в стандартном порядке, без ограничения по размеру заявляемых имущественных требований.

Если же ДТП произошло на территории нового субъекта РФ, требование к страховщику виновника по договору ОСАГО не может быть удовлетворено, так как наличие "автогражданки" на новых территориях станет обязательным только с 1 января 2025 г., подчеркнула Крайнова. До этого времени финомбудсмен рекомендует пострадавшему обращаться с требованием о возмещении к виновнику ДТП.

Ранее эксперты рассказали, когда выгодно оформлять ОСАГО на полгода.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе

Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.

В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
Татьяна Брухунова показала шикарную квартиру
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
С тлёй на смородине можно справиться быстро: обработайте кусты этими средствами без "химии"
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Последние материалы
Cемьи с двумя и более детьми смогут вернуть часть уплаченных налогов
Служба финомбудсмена получила 42 обращения от жителей новых регионов
Врач Назарова: железо крайне важно для женщин детородного возраста
В офисе Зеленского приказано ругать Байдена и Си Цзиньпина
РФ и Таиланд ведут переговоры о приеме карт "Мир"
Чем покупка машины на маркетплейсе отличается от покупки в салоне
От луковой мухи поможет зола и настойка полыни
Светофоры для верблюдов стали устанавливать в Китае
На петуха Юрия Лозы написали жалобу соседи по посёлку
Рисунки детей с изображением гладиаторов нашли в Помпеях при раскопках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников