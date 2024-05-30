Страховщики и банки: на что жалуются жители новых регионов финансовому уполномоченному

Служба финомбудсмена получила 42 обращения от жителей новых регионов

1:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

По данным на 2023 год, служба финансового уполномоченного получила 42 обращения от жителей новых регионов, 26 из них касалось договоров ОСАГО, сообщают "Ведомости".

Руководитель службы Ольга Крайнова отметила, что 26 обращений поступило из Донецкой народной республики, 12 — из Луганской народной республики, три — из Херсонской области и одно — из Запорожской области.

Из 16 жалоб на банки большинство касалось списания денежных средств и блокировки карт. Также были обращения по возврату платы за дополнительные услуги, приобретённые при оформлении кредита, добавила Крайнова.

В отношении страховых организаций все обращения, кроме одного, касались полисов ОСАГО, одно — добровольных видов страхования, рассказала она. Жалобы к банкам рассматриваются службой финомбудсмена в общем порядке в течение 15 рабочих дней.

С урегулированием обращений по ОСАГО ситуация сложнее, призналась Крайнова. Если у виновника ДТП есть ОСАГО, а сама авария произошла вне территории нового региона, финансовый уполномоченный рассматривает заявки в стандартном порядке, без ограничения по размеру заявляемых имущественных требований.

Если же ДТП произошло на территории нового субъекта РФ, требование к страховщику виновника по договору ОСАГО не может быть удовлетворено, так как наличие "автогражданки" на новых территориях станет обязательным только с 1 января 2025 г., подчеркнула Крайнова. До этого времени финомбудсмен рекомендует пострадавшему обращаться с требованием о возмещении к виновнику ДТП.

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