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Ускоренные выплаты аграриям: НСА выплатил уже 350 млн рублей за ущерб от майских заморозков

Аграриям компенсировали ущерб на 350 млн рублей из-за майских заморозков

1:06
Страхование

На 29 мая Национальный союз агростраховщиков (НСА) выплатил понёсшим ущерб от майских заморозков аграриям более 350 млн рублей, сообщает АСН.

Аграриям компенсировали ущерб на 350 млн рублей из-за майских заморозков
Фото: freepik.com by grmarc is licensed under public domain

Выплаты произвели "Росгосстрах", "РСХБ-Страхование", "АльфаСтрахование" и "ВСК".

НСА отмечает, что самые крупные выплаты получили хозяйства в Волгоградской области — более 285 млн рублей, Воронежской области — более 38 млн рублей, Ростовской области — более 22 млн рублей.

Президент союза Корней Биждов сообщил, что процедуры урегулирования убытков проводятся в ускоренном порядке сразу после получения результатов оценки ущерба от региональных комиссий по ЧС. В целом срок возмещения не превышает двух дней с момента поступления страховщикам необходимых документов.

Ранее Минсельхоз спрогнозировал уменьшение урожая из-за майских заморозков на 10-30%.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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