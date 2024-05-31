СНИЛС: как получить и использовать страховой номер для работы, кредитов и социальных пособий

СНИЛС: что это такое, как оформить и зачем он нужен

1:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

СНИЛС представляет собой страховой номер индивидуального лицевого счета, который необходим при трудоустройстве, увольнении, получении кредитов, а также для оформления социальных пособий и пенсий.

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Этот номер также используется для удостоверения личности гражданина в различных государственных учреждениях.

Получить СНИЛС можно с 14 лет, что соответствует возрасту, с которого разрешено официальное трудоустройство в России. Документ могут оформить как работодатели при первичном трудоустройстве, так и отделения Социального фонда России или Многофункциональные центры.

Для получения или проверки своего страхового номера можно обратиться в "Мои документы", офисы СФР или найти информацию на самой зелёной ламинированной карточке.

Номер СНИЛС доступен для проверки через портал "Госуслуги" при наличии подтверждённого аккаунта или на официальном сайте Социального фонда России.