Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Ингосстрах" стал генеральным партнёром нового филиала Третьяковской галереи в Самаре
Что происходит с организмом, если пить кофе с лимоном?
Новый взгляд на релаксацию: эфирные масла для борьбы со стрессом
Tesla готовится к запуску Full Self-Driving в Китае
Сделка по голкиперу Матвею Сафонову с "ПСЖ" официально будет закрыта в июне
Китайские производители электромобилей готовятся к выходу на рынок Европы
Россиянку не пустили в самолет из-за бутылки с святой водой
Французский фильм "Фантомас" был на три года запрещён в СССР
Ким Кардашьян опровергла слухи о вражде с сестрой Кортни
Всё, что нужно знать об обязательном страховании сотрудников: правовые аспекты и процесс получения компенсаций

Эксперты объяснили, как работает обязательное страхование сотрудников

2:33
Страхование

Обязательное страхование охватывает всех сотрудников, состоящих в трудовых отношениях с работодателем: штатных, временных, стажеров и тех, кто работает по контракту.

Эксперты объяснили, как работает обязательное страхование сотрудников
Фото: commons.wikimedia.org by Afedchenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Основная цель обязательного страхования — защитить работников от рисков, связанных с их профессией. Оно предусматривает компенсацию в случае несчастных случаев на производстве или возникновения профессиональных заболеваний.

Главный нормативный акт, регулирующий страховые отношения, — Федеральный закон №125 "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

Согласно этому закону, работодатель обязан участвовать в системе обязательного социального страхования и уплачивать страховые взносы за своих сотрудников. Если сотрудник пострадает, ему гарантирована поддержка в случае профессионального заболевания или несчастного случая на производстве.

Работодатель обязан повышать уровень безопасности на рабочих местах и предпринимать меры для снижения травматизма и рисков профессиональных заболеваний. Этот же закон регулирует страховые тарифы, устанавливая их в зависимости от уровня производственного риска.

Процесс страхования прост: компания или индивидуальный предприниматель регистрируется в Фонде социального страхования и перечисляет туда взносы за каждого сотрудника. В случае страхового случая пострадавший сотрудник или его представитель обращается в страховую организацию для получения положенных выплат.

Эти выплаты могут быть разовыми, периодическими или в виде компенсации утраты заработка.

Страховыми случаями считаются несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания. Однако страховой случай не признается, если он произошел с нетрезвым человеком, употреблявшим наркотики, нарушившим технику безопасности, а также в нерабочее время или не при исполнении трудовых обязанностей.

Для получения выплаты необходимо предоставить четыре важных документа: листок нетрудоспособности, акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1, программу реабилитации пострадавшего и справку о степени утраты профессиональной трудоспособности.

Компенсация вреда производится при подаче заявления и необходимого комплекта документов в ФСС. Если страховой случай подтверждается, пострадавший работник получает денежные выплаты.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Лучшие подкормки для чеснока и лука
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Роза Сябитова оценила ценность Марии Погребняк на рынке невест: "Кому она нужна с тремя детьми?"
Красота с рисовой водой: три простых рецепта для ухода за внешностью
Красота с рисовой водой: три простых рецепта для ухода за внешностью
Последние материалы
Эксперты объяснили, как работает обязательное страхование сотрудников
Французский фильм "Фантомас" был на три года запрещён в СССР
Ким Кардашьян опровергла слухи о вражде с сестрой Кортни
Это самое надоеливое растение: вот как избавиться
5 причин, по которым кошка виляет хвостом
Петербуржец две недели не покидал дом, прячась от аферистов
Анна Самохина была признана одной из самых красивых актрис советского кино
Хлебобулочные изделия и заправки могут содержать скрытую лактозу
Пять лайфхаков с румянами для более яркого и свежего макияжа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников