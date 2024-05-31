Всё, что нужно знать об обязательном страховании сотрудников: правовые аспекты и процесс получения компенсаций

Эксперты объяснили, как работает обязательное страхование сотрудников

2:33 Your browser does not support the audio element. Страхование

Обязательное страхование охватывает всех сотрудников, состоящих в трудовых отношениях с работодателем: штатных, временных, стажеров и тех, кто работает по контракту.

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Основная цель обязательного страхования — защитить работников от рисков, связанных с их профессией. Оно предусматривает компенсацию в случае несчастных случаев на производстве или возникновения профессиональных заболеваний.

Главный нормативный акт, регулирующий страховые отношения, — Федеральный закон №125 "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

Согласно этому закону, работодатель обязан участвовать в системе обязательного социального страхования и уплачивать страховые взносы за своих сотрудников. Если сотрудник пострадает, ему гарантирована поддержка в случае профессионального заболевания или несчастного случая на производстве.

Работодатель обязан повышать уровень безопасности на рабочих местах и предпринимать меры для снижения травматизма и рисков профессиональных заболеваний. Этот же закон регулирует страховые тарифы, устанавливая их в зависимости от уровня производственного риска.

Процесс страхования прост: компания или индивидуальный предприниматель регистрируется в Фонде социального страхования и перечисляет туда взносы за каждого сотрудника. В случае страхового случая пострадавший сотрудник или его представитель обращается в страховую организацию для получения положенных выплат.

Эти выплаты могут быть разовыми, периодическими или в виде компенсации утраты заработка.

Страховыми случаями считаются несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания. Однако страховой случай не признается, если он произошел с нетрезвым человеком, употреблявшим наркотики, нарушившим технику безопасности, а также в нерабочее время или не при исполнении трудовых обязанностей.

Для получения выплаты необходимо предоставить четыре важных документа: листок нетрудоспособности, акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1, программу реабилитации пострадавшего и справку о степени утраты профессиональной трудоспособности.

Компенсация вреда производится при подаче заявления и необходимого комплекта документов в ФСС. Если страховой случай подтверждается, пострадавший работник получает денежные выплаты.